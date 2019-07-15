«Мы сидим, а денежки идут»: как в Челябинске «сливают» в реку 15 млн рублей (ФОТО)

15 июля должен был начаться второй этап очистки реки: от моста по Свердловскому проспекту до улицы моста по улице Каслинской. Об этом неделю назад со ссылкой на министерство экологии региона сообщали местные СМИ.

Всего до середины октября Миасс должны полностью освободить акваторию от мусора и растительности, а также расчистить берега от кустарников на отрезке от элеватора «Союзпищепрома» до моста по улицы Братьев Кашириных. На каждый этап (их всего 4) отводится ровно месяц. Общая стоимость проекта – около 15 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце недели с рассказом о работах выступило само ведомство. Конкретных сроков предусмотрительно уже не называлось. Сообщалось лишь, что с поставленными сроками подрядчик справляется. И описывался процесс: «Плавающие экскаваторы выкорчевывают со дна Миасса водоросли и погружают их в баржи. Затем все собранные отходы вывозятся на Копейский полигон. Там, где техника пройти не может, специалистам помогают небольшие лодки. Они не только могут пройти под низкими мостами и «подкосить» водоросли под водой, но и собирают мусор на тех участках, куда крупногабаритному экскаватору не попасть. А на следующей неделе список задействованной техники пополнит ещё один экскаватор – рассчитанный на устранение больших «островов» водной растительности».

Исходя из всей озвученной информации, мы предположили, что к 15 июля территория от моста по Свердловскому проспекту в сторону элеватора «Союзпищепрома» (тот самый первый – самый маленький – отрезок реки) будет уже чиста, и техника перейдет на второй участок (раз начинается второй этап): на отрезок реки от Каслинской до Кирова.

Но ошиблись. Сегодня на этом участке не было никого, кроме уток. Да и с другой стороны Свердловского проспекта не обнаружилось ни лодок, ни дополнительной техники, а единственный агрегат в середине дня находился там же, где он стоял все выходные – на берегу.

Фотография вверху сделана 15 июля в 13:31. Может быть, у них обед, подумали мы и вернулись через час. Но застали ту же картину (фото внизу сделано в 14:26).

А как бы уже очищенный от мусора и растительности участок выглядит так

Под мост и вовсе лучше не заглядывать

Так выглядит участок от Свердловского проспекта до Каслинской (внизу)

Тут тоже придется срезать «кусты» на «берегу»

Утверждалось, что из воды достали весь бытовой мусор. То ли снова набросали, то ли плохо собирали

Участок от Каслинской до Кирова

Участок от улицы Кирова до моста по улице Братьев Кашириных

Мусора стало меньше, растительности больше (первое фото сделано 20 июня 2019 года)

второе – 15 июля 2019 года

И только в углу набережной у цирка ничего не изменилось: первое фото сделано 20 июня 2019 года,

второе – 15 июля 2019

Ну, а челябинцы в такую жару рады любой реке

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 15.07.19

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