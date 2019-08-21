Мэрия Челябинска решила потратить 650 миллионов рублей на покупку лампочек

Общественники раскопали очередную скандальную закупку челябинских чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска продолжает тратить бюджетные средства, прикрываясь подготовкой к саммиту ШОС и БРИКС.

Очередную сомнительную закупку чиновников обнаружили члены инициативной группы «Челябинский урбанист»: 650 миллионов рублей городские власти намерены потратить на ремонт декоративной световой иллюминации магистралей в целях подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Другими словами, на покупку лампочек. Отдельно отметим, что обычно содержанием дорожного освещения занимается ООО «Горсвет», аффилированное с председателем Челябинской городское думы Станиславом Мошаровым.

Торги проводит МБУ «Управление дорожного хозяйства Челябинска». Причем, первые 100 миллионов уже успели отыграть.

Возмутило общественников даже не то, что более полумиллиарда рублей чиновники мэрии решили потратить на подготовку к саммиту, главная часть которого пройдет не в Челябинске, а в Санкт-Петербурге. «Челябинцы этого не просили. Им нужна безбарьерная среда, хорошая транспортная инфраструктура, хороший транспорт, удобные тротуары, чистые, красивые газоны», – комментирует закупку координатор инициативной группы Лев Владов.

Между тем, по словам общественника, на те же 650 миллионов рублей можно сделать 20-30 классных общественных пространств по типу тех, которые делают в Татарстане, 650 тысяч квадратных метров отличного газона по швейцарской технологии, купить 80 – 90 новых низкопольных автобусов, построить 1 тысячу теплых остановочных комплексов с кондиционером и электронным расписанием. И, кстати, примерно столько же стоила набережная на озере Кабан в Казани – на сегодняшний день лучшая набережная России.

В чем же причина столь неумеренной щедрости городской казны? Сам общественник не хочет предполагать в этом коррупционную составляющую. Дорожники в Челябинске не успевают тратить деньги, считает городской активист. Например, в прошлом году их бюджет составил 5 миллиардов 600 миллионов рублей, но потратили дорожники всего 88%: они не успели освоить 700 миллионов рублей. В мэрии Челябинска просто не знают, куда девать «лишние» деньги, предполагает челябинец.

«Они не могут заниматься точечными маленькими проектами. Они ищут контракты, куда можно разом отправить полмиллиарда-миллиард, чтобы избавиться от бремени больших денег. В следующий раз, когда чиновники вам скажут, что на хорошую остановку или на светофор на пешеходном переходе денег нет, – верьте им. Эти деньги были. Они ушли на лампочки», – иронизирует урбанист.

Челябинск, Виктор Елисеев

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