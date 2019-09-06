Дизайн-ад: почему саммиты и люди бегут в Санкт-Петербург (ФОТО)

Из Челябинска бегут люди и мероприятия. В Питер, например.

Можно сколько угодно рассказывать о достижениях и потенциале Челябинска, но южноуральцев, переехавших в Санкт-Петербург, едва ли не больше, чем в Москву.

Можно сколько угодно придумывать, почему наш город только выиграл от переноса главных встреч саммитов стран ШОС и БРИКС в северную столицу, но факт остается фактом: главам государств показывать южноуральскую столицу постеснялись. А в Питер пригласить никого не стыдно, там и напрягаться особо не надо – город всегда готов к торжествам любого уровня.

Да, обобщенное сравнение Санкт-Петербурга и Челябинска некорректно. Первый практически сразу строился как столица и сегодня является, пожалуй, самым красивым городом России, второй – долгое время ассоциировался с пересылочной тюрьмой. Первый – выглядит по-европейски, второй – типичная советская рабочая провинция. При этом в первом заводов больше, чем во втором, а второй хотя и мнит себя столицей (регионального масштаба), но ничего столичного в нем нет.

Но можно сосредоточиться на деталях: например, климате и условиях жизни. В Питере климат хуже, а жить комфортнее. Об этом и речь. И дело не только в том, что там дороги лучше, тротуары чище, а общественного транспорта много и ходит он, как часы. А еще и в том, что там полно общественных пространств, где можно погулять, посидеть и просто поглазеть по сторонам, рассматривая старую архитектуру и удачно вписанные в историческую застройку современные здания (и это, кстати, очень важно для организации мероприятий высокого уровня: впечатление о принимающей стороне складывается не только по условиям размещения и работы, но и по тому, где и как гости будут проводить свободное время).

А в Челябинске до сих пор с трудом представляют, что такое общественные пространства. И единственную пешеходную улицу – главную из немногих достопримечательностей города превратили в дизайн-ад.

Как уже сообщал «Новый День», новый дизайн-код введен в Челябинске в действие с 1 июня 2018 года.

«Художники, архитекторы, дизайнеры считают, что вывески должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать с ней, а не конкурировать. Это общенациональная тенденция – приводить город в соответствие со стандартами цивилизованного мира, когда раздражающий визуальный шум убирается и внешний облик города подчинен ясным и прозрачным правилам, – заявляется на сайте дизайнкодчелябинск.рф – Чтобы жители и гости города наслаждались его видом, а не разнокалиберными вывесками в стиле «сельпо», в Челябинске появился документ, регламентирующий его эстетическую компоненту».

Ну, вот – наслаждаемся:

Исторические здания в Челябинске разглядеть невозможно: они закрыты – как бы это помягче сказать... – всякой ерундой. А вот как это выглядит в Питере:

Согласно дизайн-коду, владельцам кафе, банков, магазинов и других заведений в центре Челябинска и на гостевых маршрутах было поручено привести свои фасады в соответствие с утвержденными правилами. Прошло больше года, но Кировка до сих пор больше смахивает на толкучку 90-х годов прошлого века нежели на современное общественное пространство. От буйства красок, обилия вывесок и проводов рябит в глазах.

И Питер:

Летние веранды всевозможных баров и ресторанов съедают существенную часть челябинской пешеходной зоны, никак ее при этом не украшая.

В туристическом Питере уличные кафе тоже на каждом шагу, но организованы они по совершенно другому принципу:

Безусловно, Санкт-Петербург не идеален. И еще лет 20 назад тоже пестрел на все лады. Но сегодня он вполне соответствует современным трендам, а Челябинск так и остался в прошлом.

Всей этой красотой уже сегодня вечером и завтра будут наслаждаться многочисленные туристы, по традиции приезжающие со всей области посмотреть на день города. А у нас тут все так пестренько – как бы нарядненько...

Для того, чтобы это здание снова стало красивым, не нужно много денег – достатчно просто снять все вывески

Пешеходная зона в центре Санкт-Петербурга:

И в центре Челябинска

Соблюсти единство стиля не смогли даже на отреставрированном фасаде: собственники внесли нотку индивидульности в оформление балкончиков.

В градостроительстве есть правило: «Пространство – не прострельное пустое место, которое начинается нигде и кончается никак. Пространство должно замыкаться на важных перспективных точках. Ориентация городского пространства на что-либо – важное качество среды». (Сергей Чобан, архитектор)

Вот как выглядит перспектива для пешеходов в Санкт-Петербурге:

И вот как в Челябинске:

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак, Виктор Вагнер

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