«Подождем лет 100»: дизайн-код не повлияет на облик Челябинска (ФОТО)

Разработчик дизайн-кода Челябинска признал, что следование требованиям документа не сможет существенно повлиять на облик города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые требования к оформлению вывесок на домах города вряд ли смогут кардинально улучшить визуальное восприятие Челябинска, зато увеличат затраты предпринимателей и бюджета. Об этом заявили участники обсуждения предварительного варианта дизайн-кода, прошедшего в Доме архитектора.

Напомним, в 2017 году власти Челябинска представили первый свод правил. Тогда требования распространялись лишь на центр города и гостевые маршруты. Новый вариант предполагается распространить уже на весь Челябинск. Правда, который касался облика центральных улиц. Новый документ его не отменяет, а просто расширяет его географию.

«Существующий дизайн-код действует только на гостевых маршрутах, утвержденных администрацией города, он остается без изменений, новый документ его не затрагивает, – рассказала участникам паблик-ток заместитель управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина. – Сейчас ведется разработка дизайн-кода для всех остальных улиц города. То есть в Челябинске будут гостевые маршруты с повышенными требованиями к эстетике и дизайн-код на все остальные улицы с чуть менее строгими требованиями, потому что все хотят жить в городе без информационного шума».

Пока этого шума слишком много

Компания-разработчик также не стремится к жестким требованиям. Ее руководитель Михаил Смирнов заявил, что их задача – создать некие общие правила, не исключающие творчества. В основу их должно лечь деление улиц города, исходя из той роли, которую они играют в жизни мегаполиса, а также выделение четырех категорий домов (панельки, высотная застройка новых микрорайонов, отдельно стоящие коммерческие здания и дома, построенные до 1961 года).

Многие запреты повторяют требования уже действующего дизайн-кода. Среди них – не занимать балконы и лоджии, не использовать баннерную ткань, размещать надписи друг под другом. Однако разработчики решили не диктовать выбор шрифтов и цветовой гаммы, вернуть возможность размещать надписи на подложке. «Мы попытались создать пошаговую систему, которая бы позволяла понять, где и как можно размещать вывески, чтобы было понятно не только специалистам – рекламщикам, но и владелице небольшой кофейни», – рассказал г-н Смирнов.

Впрочем, он признал, что дизайн-код вряд ли решит проблему визуального восприятия Челябинска. «Если подходить математически, рекламные конструкции, вывески, объявления городской навигации – все в сумме дает максимум 15% визуального облика. То есть даже полное наведение порядка конкретным образом облик города, его визуальное содержание не поменяет», – признает руководитель фирмы-разработчика.

Подтверждает это и анализ применения дизайн-кода 2017 года. «Мы понимаем, что прямое выполнение его требований не дает никаких гарантий», – отмечает челябинец. Да и выполняют эти требования, как оказалось, далеко не все. «Мы все прекрасно видим, каким образом у нас размещается информация на объектах министерства культуры Челябинской области. Баннеры, которые в центральной части города вообще запрещены, они массово размещаются, они обновляются, они считаются неотъемлемой частью этих зданий», – напомнил Михаил Смирнов.

Зато чем обернется принятие нового документа, понимают предприниматели. Так, вице-председатель Челябинского областного отделения «Опоры России» Алексей Ларин напомнил, что экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего: в 2020-2021 годах серьезный удар экономике нанесли эпидемия COVID-19 и связанные с ней ограничения. В 2022 году Россия столкнулась с новыми вызовами. Все это отражается, прежде всего, на торговле. А ведь именно представители этой сферы первыми подпадут под новые требования. И, как следствие, будут вынуждены тратить деньги. При этом изготовление одной вывески может обойтись, по расчетам предпринимателя, в сумму от 100 тысяч рублей. Отдельный вопрос: кто будет финансировать соблюдение дизайн-кода бюджетными организациями.

К тому же, как оказалось, никто не оценивал социально-экономический эффект, который принесет переход на новые правила. По словам бизнесмена, городские чиновники пока только вдохновляются примером Европы. Но не берут в расчет, например, опыт азиатских стран. Михаил Смирнов в ответ на вопросы представителя бизнес-сообщества предложил лишь подождать лет 100-120. Предположив, что раньше судить об эффекте вряд ли будет возможным.

Впрочем, по словам Ольги Никитиной, вводить новый дизайн-код «прямо сейчас» власти не собираются. И, возможно, какое-то время он будет работать лишь на уровне рекомендаций.

Так сегодня выглядят гостевые улицы Челябинска, для которых дизайн-код ввели почти 4 года назад. Проспект Ленина

В качестве удачного примера приводят дом №71 по проспекту Ленина. Днем действительно выглядит прилично, а вот ночью уже хуже – вывески разного цвета и размера бросаются в глаза:

Ночная иллюминация: кто во что горазд

Пестрит и самая гостевая из всех гостевых улиц Челябинска – Кировка. Даже днем:

Кстати, еще одно нарушение – летнее кафе закрывает исторический фасад – повторяется из года в год

К обилию проводов, перечеркивающих небо, решили добавить цветные флажки

улица Цвиллинга: прямо за углом от площади Революции – о дизайн-коде здесь не слышали

Как и на самой площади:

И снова проспект Ленина

А еще не мешало бы убрать шум с транспорта

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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