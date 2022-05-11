Дизайн-код вывесок распространят на весь Челябинск. Горожанам предложили обсудить

В Челябинске пройдет паблик-ток «Дизайн-код Челябинска».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления архитектуры, челябинцам предложили обсудить промежуточную версию дизайн-кода вывесок для всего города.

«Дизайн-код – это набор правил и требований к проектированию визуального облика города», – уточнили в мэрии.

Напомним, дизайн-код вывесок для гостевых маршрутов власти Челябинска приняли в 2017 году. В действие он вступил 1 июня: 2018 года владельцам кафе, банков, магазинов и других заведений в центре города и на гостевых маршрутах мэрия поручила привести свои фасады в соответствие с утвержденными правилами

Так, нельзя было размещать вывеску выше линии перекрытий между первым и вторым этажами многоквартирных жилых домов, а также на козырьках. Они не должны перекрывать и закрывать настенной вывеской окна, двери, витражи.

Запрещено размещать вывески на глухих торцах многоквартирных домов (это не касается ТРЦ, театров, кинотеатров, цирков), на лоджиях и балконах, на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине – то есть на архитектурных деталях фасадов.

Расстояние от вывески до мемориальной доски должно быть не меньше одного метра. Она не должна перекрывать указатель улицы и номер дома. Нельзя размещать вывески одну над другой или на оконных проемах. Запрещены бликующие вывески, которые используют динамические системы смены изображений (роллерные, поворотные панели, призматроны, экраны, бегущую строку и прочее). Бегущая строка и экран могут размещаться только в витрине.

Нельзя размещать консольные вывески на расстоянии менее десяти метров друг от друга, рисовать буквы или наклеивать аппликации на фасад, размещать вывески из картона, ткани, баннерной ткани, из неоновых светильников, мигающих, мерцающих элементов (например, зеленые кресты аптек, бегущие строки).

Также запрещено размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, перилах, шлагбаумах, ограждения), на оконных проемах. Действует и ряд других ограничений, некоторые из которых можно обойти, согласовав это с мэрией.

Кроме того, один предприниматель может разместить только одну вывеску, владельцам заведений общественного питания разрешены две, но на одной из них должно быть меню. Высота любой вывески не должна превышать 0,5 метра, длина – не больше 70% длины всего фасада (но не более 15 метров в общей сложности)

Вывески на всем здании должны быть однотипными, поэтому всем придется подражать тому, кто первым разметил свою рекламу. При этом все вывески должны гармонировать с цветом фасада здания.

Несмотря на то, что все эти правила вступили в силу еще 4 года назад, на главных улицах города, к сожалению, мало что изменилось.

Однако теперь дизайн-код предполагается распространить на всю территорию Челябинска. Новый документ, как и ранее, будет содержать правила для вывесок, информационных и рекламных конструкций.

Обсудить его предварительный проект челябинцы смогут завтра, 12 мая, в Доме архитектора в формате паблик-ток (публичное интервью с разработчиками, в ходе которого все желающие смогут задать интересующие их вопросы и высказать свои впечатления). На обсуждение приглашают проектировщиков, предпринимателей, представителей управляющих компаний и всех, кого затрагивает этот вопрос.

«Спикеры обсудят документ и соберут пожелания от участников. Запись на паблик-ток онлайн и в Доме архитектора перед мероприятием», – рассказали в управлении архитектуры города.

Начало мероприятия в 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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