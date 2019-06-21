Ржавые решетки и колючая проволока: в преддверии саммитов ШОС и БРИКС Челябинск становится все брутальнее (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Центр Челябинска обещает продемонстрировать жесткое гостеприимство участникам международных саммитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до саммитов ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Челябинске в 2020 году, осталось чуть больше года: как заявил президент России Владимир Путин встреча глав государств – участников организации в следующем году пройдет 22-23 июля. Между тем, центр города до сих пор производит весьма гнетущее впечатление.

Видимо, в мэрии надеются, что, как и пять лет назад, во время проведения на Южном Урале чемпионата мира по дзюдо, облик областного центра можно будет поправить с помощью растяжек и приветственных панно. Напомним, именно так в 2014 году «исправляли ситуацию» с расположившимся в самом центре деревянным строительным забором рядом со зданием арбитражного суда. И долго еще после окончания мирового первенства на конструкциях мотались оборванные плакаты, приветствующие участников и гостей состязаний.

Но в 2014 году в Челябинск прибыли, пусть и всемирно известные, но всего лишь спортсмены. А на саммиты ШОС и БРИКС ждут первых лиц государств – что называется, почувствуйте разницу.

Что же могут увидеть первые лица России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР и других государств – участников и кандидатов международных объединений?

Пока – все то же, что и рядовые жители города: ржавые заборы, ямы на тротуарах, пустыри, заброшенные площадки и недострои. И все это – в самом что ни на есть центре, на главных дорогах.

Вот, например, улица Кирова

Давно нуждается в ремонте здание цирка и вся прилегающая к нему территория

Набережная реки Миасс, которую обещают превратить в достопримечательность Челябинска, и сегодня весьма живописна

С одной стороны улицы Труда зеленый скверик и музей истории Челябинска, а с другой вот эта жуть:

Улицу Елькина – исторический центр города – превратили в бульвар заборов и развалин

Вот так сегодня используется дорогущая земля в центре

Еще одна гостевая улица – Красная. И огромный пустырь за ржавым забором

Впрочем, есть и по-настоящему брутальные уголки, и в том же центре. Например, у дворца спорта «Юность», в двух шагах от набережной реки Миасс, которую планируют благоустроить в преддверии международных форумов, челябинцы сейчас наблюдают, ни много, ни мало, а забор, обнесенный поверху самой настоящей колючей проволокой. Вполне себе гостеприимная картинка.

Заборы – это вообще главное украшение челябинского центра: этот – чтобы не лезли к световому табло. А этот – чтобы ходили по строго проложенным дорогам и не срезали путь через очередной пустырь:

А там что-то собираются строить, но к саммитам точно не успеют

В Челябинске любой мало-мальски красивый вид испорчен недостроем:

Типичный Челябинск:

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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