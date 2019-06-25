А будет ли форум: Челябинск сдает экзамен на готовность к саммитам ШОС и БРИКС

Челябинск проинспектирует облетная группа под руководством ответственного секретаря оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020, с советником президента РФ Антона Кобякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа должна проанализировать степень готовность города к саммитам ШОС и БРИКС-2020. На основании ее выводов может быть принято окончательное решение о месте проведения международного форума.

Отметим, накануне прокуратура Челябинска озвучила по итогам проверки благоустройства города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Анализ деятельности администрации города по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций, информационных вывесок, проведению ремонтных работ расположенных на гостевых маршрутах зданий свидетельствует о ненадлежащей работе органа местного самоуправления в обозначенных сферах, требует пересмотра подходов к решению указанных проблем, – заявили в ведомстве. – По итогам 5 месяцев 2019 года выявлено 1407 не соответствующих установленным требованиям информационных конструкций. В целях их принудительного демонтажа в муниципальное казенное учреждение «Служба демонтажа и землеустройства» направлено 595 актов, силами которого ликвидировано 410 вывесок.

Текущее положение дел указывает на недостаточность принимаемых мер. Собственники незаконных вывесок к административной ответственности не привлекаются, в связи с чем, самостоятельно необходимый демонтаж не осуществляют, как и не приводят вывески в соответствие установленному в городе дизайн коду.

Общественный резонанс также вызывает несвоевременный демонтаж незаконно функционирующих нестационарных объектов, осуществление торговой деятельности в неустановленных местах.

Аналогичная ситуация складывается с выявлением и демонтажем незаконных рекламных конструкций, которая также усугубляется непринятием достаточных административных мер в отношении лиц, эксплуатирующих данные объекты.

Не в полной мере осуществляется выявление нарушений Правил содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории города Челябинска, расположенных в том числе на гостевых маршрутах города.

По результатам прокурорских проверок выявлены факты ненадлежащего выполнения работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, в том числе наличия на них надписей с названием интернет – магазинов, где возможно приобретение наркотических и психотропных средств, устройство на работу по распространению данных веществ.

Также выявлены рекламные конструкции, установленные без разрешительной документации, в том числе не отвечающие обязательным требованиям по их содержанию и техобслуживанию, внешнему виду, о чем свидетельствует их текущее состояние (обрушение фундамента, сколы, наличие трещин, коррозия металлических элементов, и т.д.).

Указанные факты свидетельствует о ненадлежащем осуществлении органами местного самоуправления города полномочий по решению вопросов местного значения, что противоречит положениям Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым деятельность органов власти должна исходить из интересов населения.

Прокурором города главе города внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности».

Ранее претензии к темпам работ в рамках подготовки к саммитам высказала и Счетная палата России.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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