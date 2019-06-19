Реконструкция челябинского аэропорта отстает от графика

Счетная палата предъявила претензии Росавиации за неразборчивость в выборе подрядчиков. В частности, речь идет о компании, привлеченной для реконструкции челябинского аэропорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкция аэропорта «Баландино» проводится в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году и, в числе прочего, предусматривает расширение взлетно-посадочной полосы, замену перронов, метео и светосигнального оборудования.

Реконструкцию ведет единственный исполнитель – общество «Центродорстрой», с которым Администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах 4 контракта общей стоимостью 4,1 млрд рублей, сообщили в Счетной палате РФ.

Сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ – 13 месяцев вместо 24. «Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график», – отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. По его словам, на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет 200 млн рублей – это лишь 5% от стоимости заключенных контрактов.

В Росавиации уверяют, что реконструкция аэродрома пройдет в срок – к проведению саммитов ШОС и БРИКС в июне 2020 года. «Некоторое отставание от освоения выделенных средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО. В сжатые сроки – нам оставались 2018-2019 годы, в июне 2020 года уже проводятся саммиты – никто не хотел выходить на конкурсные процедуры. Поэтому мы выбрали единственного поставщика – Центрдорстрой. Контракт был заключен в ноябре, уже весной единственный поставщик начал переброску техники. В настоящее время работы идут полным ходом», – объяснил ситуацию Александр Нерадько.

Также к 2020 году необходимо провести техническое перевооружение воздушного пункта пропуска в аэропорту «Баландино». Однако на момент завершения проверки проектная документация отсутствовала. «Бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ Росгранстрою не доводились. Соответственно не проведены и конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ», – пояснил Валерий Богомолов.

По поручению Президента Счетная палата продолжит проверку эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта «Баландино».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.06.19

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