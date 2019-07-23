Счетная плата: завершить реконструкцию челябинского аэропорта к саммитам все равно бы не успели

Счетная палата пришла к выводу, что реконструкцию челябинского аэропорта с высокой долей вероятности не успели бы завершить к саммитам 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Счетная плата РФ 23 июля опубликовала результаты аудита эффективности расходования средств на строительство аэропортового комплекса «Баландино».

Проверка проводилась, когда Челябинск еще считался единственным городом, организующим в 2020 году заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС.

Отмечается: «В целях комплексной эффективной реализации инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» и координации деятельности сторон при его реализации между Росавиацией, правительством Челябинской области (далее – правительство ЧО) и ОАО «Челябинское авиапредприятие» (далее – ОАО «ЧАП») заключено соглашение о реализации указанного инвестиционного проекта от 20 января 2016 года № С-08-14 (далее – Соглашение № С-08-14).

В соответствии с условиями Соглашения № С-08-14:

• Росавиация обеспечивает реконструкцию аэродромного комплекса;

• правительство ЧО обеспечивает проектирование и реконструкцию объектов привокзальной инфраструктуры;

• ОАО «ЧАП» обеспечивает строительство аэровокзального комплекса».

В ходе проверки выяснилось, что правительство ЧО работы по реконструкции привокзальной инфраструктуры не осуществляло. Расходы ОАО «ЧАП» на выполнение указанных работ составили 22,4 млн рублей, или 6 % от объема капитальных вложений, определенных соглашением.

На момент проверки разделы проектной документации в части Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Пограничной службы ФСБ России и ФТС России были несогласованны, государственная экспертиза проектной документации не проводилась, соответствующие бюджетные ассигнования до ФГКУ «Росгранстрой» в 2019 году не доводились, конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ на техническое перевооружение воздушного пункта пропуска Челябинск (Баландино) не осуществлялись.

Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» завершена в мае 2018 года, или на 1,5 года позже срока, установленного государственным контрактом. «В результате сроки исполнения государственных контрактов на строительно-монтажные работы не соответствуют проектной документации».

Из подлежащих к выполнению до 1 апреля 2019 года работ на сумму 143 млн 754,2 тыс рублей фактически исполнены и приняты работы на сумму 48 млн 47,8 тыс рублей, или 33,4% от запланированного.

Так же выяснилось, что в нарушение статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации приаэродромная территория аэропорта «Баландино» не установлена. «Это не позволяет обеспечивать безопасность полетов воздушных судов и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду», – заявляют в ведомстве.

По итогам инспекции проверяющие заявили: есть риск, что одновременно ввести в эксплуатацию все производственные элементы имущественного комплекса челябинского аэропорта не удастся.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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