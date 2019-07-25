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Четверг, 25 июля 2019, 14:59 мск

Новости Челябинск

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«Ы-ы-ы-ы!» Челябинску не поможет даже съезд инопланетян Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский объясняет, почему челябинцам не стоило радоваться проведению саммитов ШОС и БРИКС, а теперь не стоит грустить, что их отменили. Впрочем, и радоваться тоже:

«Саммитов в Челябинске не будет. Скептики были правы. А настоящих оптимистов у нас нет: суровый Челябинск любого романтика переделает в сдержанного прагматика. Так что, горевать особо некому. Тем более, что ситуация в любом случае вилка: приедут президенты – плохо, не приедут – тоже плохо. Хоть разорвись.

Ну, а если посмотреть здраво, без иллюзий, чего можно было ожидать для города от этого саммита? Попытки как-то обосновать его полезность выглядят неубедительно. Неужели кто-то всерьёз считает, что проведение саммита сделает Челябинск заметным в мировых масштабах и выведет региональную экономику на мировой уровень?

Приедут «тридцать президентов» на два дня – каким образом это событие улучшит инвестиционный климат, оживит деловую активность, поможет развить промышленность, увеличит число рабочих мест? Как оно сделает Челябинск богатым и комфортным? Есть примеры, где и когда вообще такое было? Нет таких примеров.

Подобные мероприятия – для богатых стран и богатых городов, для тех, у кого всё хорошо. Они – не лекарство от бедности и грязи, а пиар достижений и успехов. А в нашем случае это скорей маскировка слабости и попытка взбодрить себя необходимостью срочной мобилизации сил.

В прессе не раз публиковалась информация о том, что именно планируется и делается в рамках подготовки проведения саммитов. И из перечисления всего запланированного прекрасно видно, что вся эта работа делается исключительно для гостей, а не для жителей города. Во-первых, чтобы обеспечить само пребывание гостей в городе (по возможности, комфортное), и, во-вторых, чтобы произвести на них приятное впечатление (а если точней, то чтобы хотя бы не опозориться).

Весь список запланированного только об этом и говорит: гостиницы и посёлки для гостей, ремонт дорог и фасадов домов по маршруту следования гостей, изменение внешнего вида города в местах пребывания гостей, обслуживающий персонал для гостей, развлекательные и прочие мероприятия для гостей и т. п. Что останется, когда они уедут?

Насмерть забетонированная набережная Миасса в центре города, несколько дорогостоящих и абсолютно не нужных городу построек, вроде Конгресс-Холла, и аэропорт с пропускной способностью, заметно превышающей число потенциальных пассажиров, то есть, опять же, избыточно дорогой. Сделает ли это Челябинск богатым и комфортным? Откроет ли перед ним прекрасные экономические перспективы? Превратит ли его в экономического или хоть какого-то лидера? Нет, конечно.

Ещё есть строительство новых дорог, мостов, транспортных развязок, дорожный ремонт. Есть благоустройство территории и уборка мусора, очередное обновление пассажирских остановок, есть вопросы экологии, озеленения и т.д.

Но ведь это всё внутригородские вопросы, а не темы международной политики. Они к проведению саммитов никакого отношения не имеют. Иначе получается: мол, если будет саммит, то будем заниматься благоустройством, а если никто не приедет, то и незачем.

Отдельно стоит вопрос качества произведённых работ. И дорожное строительство, и строительство зданий, включая аэропорт – это традиционно заманчивая (и абсолютно реалистичная) возможность украсть большие суммы, используя различные махинации, хитрые приёмы строительства, а также за счёт ухудшения его качества. Очевидно, что подрядчики этих строек так стремятся получить контракт вовсе не потому, что безумно любят город. Они хотят на этом заработать: это бизнес. И они заинтересованы в получении максимальной прибыли. И если на этом строительстве можно получить сверхдоходы – они их получат. Мимо не пройдут.

Ну, и опять же, это не вопрос проведения саммитов или приёма иностранных делегаций. Для строителей и городских властей тут главное, чтобы всё было вовремя построено и, кроме того, чтобы построенное, как минимум, продержалось до окончания пребывания в городе гостей, а дальше – как-нибудь разберёмся. А нам, жителям города, остаётся надеяться, что строители отработают хотя бы в рамках норм безопасности, и их новостройки не создадут катастрофических проблем.

Инвестиций от иностранных инвесторов Челябинск тоже не дождётся, и никакие «потёмкинские деревни» положения не исправят. Если есть во что вкладывать, если это выгодно, инвесторы и так вложатся – даже в абсолютно дикую среду, с любой степенью вредности и опасности. Но если в Челябинске никакой выгоды нет, то, как ни подметай дороги, какими бантиками не украшай окрестности – никто не даст ни цента.

Правда, ещё есть юани, и Китай наверняка готов их вкладывать (он инвестирует по всему миру), но исключительно на своих условиях, и исключительно ради своей выгоды, с полным пренебрежением к местным бизнесменам и местным интересам. И он, само собой, будет это делать безотносительно к благоустройству города, разве что ему это понадобится. Например, если это будет китайский город. Селябинь, какой-нибудь. То есть Китай – это такой инвестор, который сожрёт и местный бизнес, и местную власть, и вообще всё, до чего дотянется. Звать такого инвестора – себе дороже.

Вообще, по теме инвестиций: из сложившейся ситуации можно понять, что строители и местные власти очень надеялись на щедрое финансирование из Центра. Именно под него приводились все аргументы о важности и перспективности развития Челябинска. Неизвестно, понимают ли они, что Москва никогда ничего просто так не даёт и всегда своё забирает, но в сегодняшнем положении они выглядят так, как будто это для них неприятный сюрприз. Выделенные Центром суммы оказались меньше желаемых, и под них местные власти и бизнесмены готовы выполнить лишь минимальный объём необходимого – образно говоря, немножко подмести вокруг и изобразить праздничный вид.

Ну, а Центру всё это тоже не надо, если на этом нельзя заработать. У него и своих желающих получить финансирование больше, чем позволяют возможности бюджета. Поэтому: разбирайтесь тут сами как-нибудь, а мы поедем в Петербург, принимать важных гостей и пилить денежки между собой.

Сейчас в стране не та ситуация, когда можно рассчитывать на полноценное развитие Челябинска, которое превратит его в современный высокотехнологичный и комфортный город. Например, если сравнивать инфраструктурные работы в Челябинске с тем, что происходит с городами в Китае (и особенно, с какой скоростью это происходит), то совершенно ясно, что ничего подобного у нас не будет, это невозможно.

Для такого нужно, в первую очередь, чтобы люди ощущали перспективы жизни, чтобы у них была твёрдая уверенность в благополучном будущем, и для этого нужны надёжные гарантии. А у нас отношения с государством таковы, что к слову «гарантии» приходится добавлять слово «надёжные» – и понятно, почему.

Потому что сегодня одно, а завтра – противоположное. Сегодня подписываем указ, что саммит будет проходить в Челябинске, а завтра отменяем это решение. Хозяева своего слова.

В стране нет проектов развития – есть только проекты маскировочные. Ни федеральные, ни местные власти не заинтересованы в реальном обновлении экономики. Они могут сколько угодно долго рассуждать о необходимости экономических реформ, но когда дело доходит до реального бизнес-проекта, который, естественно, требует финансовых вложений, чиновники не в состоянии удержаться и не растащить финансирование по своим карманам: хищения стали обыденностью, сообщения об этом появляются в прессе чуть ли не каждый день.

И Челябинск не исключение: здесь происходит всё то же самое – те же процессы, что и по всей России.

Главное: заработать на инфраструктурных проектах невозможно. На строительстве – да, а на эксплуатации – в лучшем случае, долго и сложно (и для этого требуется, чтобы ситуация в течение многих лет, точней, десятилетий, была стабильной). Эксплуатация, как правило, убыточна. Построенный мост денег не принесёт. Можно разве что получать субсидии на профилактику, ремонт и т. п. работы – но это крохи, на этом не разбогатеешь. И то же самое с дорогами и другими общественными сооружениями. Причём, если на этапе строительства какое-то финансирование всё-таки обеспечивается, то дальше – туман. Никаких гарантий. Поэтому за подряды на строительство компании борются, а дальнейшая судьба построенных сооружений их вряд ли интересует.

Поэтому все и говорят только об инвестициях. Которые на самом деле никакие не инвестиции, а просто – купите у нас нашу работу. Мы вам сделаем всё, что закажете, главное, платите. Теперь только так: всё ради денег, и деньги решают всё. А саммиты, форумы и прочие конгрессы не имеют никакого значения.

Да хоть съезд инопланетян!»

Челябинск, Сергей Ясинский

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