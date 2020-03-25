Сомнительный результат. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Почти все официальные действия, придающие действиям правительства по изменению конституции формально-законный вид, совершены. Осталось сымитировать народоизъявление, одобряющее это, и дело в шляпе. Смысл этих действий всем понятен, и неоднократно объяснялся комментаторами: таким способом Путин обеспечивает себе безопасные позиции, поскольку уйти из власти он не может.

Но остаются другие вопросы: например, приводят ли эти мероприятия к укреплению власти или, наоборот, ослабляют её. Ведь одно дело пытаться осуществить свои желания, а другое – что получается в итоге. Борьба за сохранение власти нередко оказывается проигранной, и в результате правитель теряет и имущество, и свободу, и жизнь.

В прессе приводят статистику опросов, из которой следует, что больше половины опрошенных категорически не поддерживают действия Путина и продление сроков его полномочий ещё на 12 лет (после окончания текущего срока). И это признак противостояния, которое, возможно, скоро станет открытым.

А это повышает вероятность начала открытого и полномасштабного государственного давления на население. Уже появляются новости о подготовке к подобному развитию событий: в Новосибирске недавно были проведены «контртеррористические учения» – явно неспроста. Госдума на днях разрешила сотрудникам ФСО применять боевую технику – против кого? Путин заявил о необходимости «пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе», что в текущий момент тоже можно понять как вполне определённый приказ силовым структурам. Но и здесь возникает тот же вопрос: укрепят ли эти действия власть или, наоборот, ослабят её?

Отказываясь от законности и явно переходя к другим мерам удержания власти, российское руководство создаёт повод для международного сообщества изолировать Россию, как очевидного противника законности. Тут-то Кремль и узнает по настоящему, что такое «международная травля».

Сегодня ограниченное политическое существование Кремля в мире – это ещё цветочки, это пока всего лишь некоторые формы изоляции, и они не окончательны: они скорей рассчитаны на то, чтобы образумить, заставить руководство России вести себя в соответствии с общепринятыми правилами. И Запад, особенно США, упорно добивается этого, различными способами оказывая своё давление.

Это явно нельзя назвать войной на уничтожение. А в случае «бен Ладена» начнётся именно она. Кремль имеет достаточные ресурсы, чтобы причинить международному сообществу значительный вред. Поэтому никто шутить или колебаться не будет. Действовать будут быстро, решительно и беспощадно. Они смогут. И Кремль должен это учитывать.

Обычно все оценивают только угрозы, которые создаёт он, и никто не обращает внимания на то, что Запад может применить против него. А это широкий набор средств на любой вкус. Физическое устранение – скорей всего, вариант на самый крайний случай, чтобы не пугать мировой бизнес и международную общественность. А в норме Запад предпочитает экономические меры воздействия. Но может возникнуть проблема с непониманием со стороны Кремля: там могут подумать, что такие меры – это всё, чем располагает Запад, и на основании этого перейти к запугиванию. Но если Запад испугается, то он не сдастся, как хотят в Кремле, а как раз и применит физическое решение. Именно потому, что РФ слишком опасна, и нельзя рисковать.

Всё это должно быть понятно и даже банально для нормального человека, но Кремль обычно принимает такие решения, что всё время приходится сомневаться в его нормальности. И невозможно понять: они там учитывают вероятность неприятного для них развития событий или просто говорят, что в голову взбредёт. Вот нынешнее резкое экономическое ухудшение – о чём говорит? О разумности? Когда одна глупая выходка обрушила экономические позиции страны – это проявление чего? И ведь не в первый раз уже такое.

Сильная власть опирается на собственную силу и ум правителя. Если этого нет, то силу и ум можно купить у других, нужны только деньги. Но тогда правитель попадает в зависимость от тех, кого он покупает, и ему нужна их лояльность, надёжность и готовность эффективно работать.

Деньги не обязательно всё это обеспечивают. В российских условиях нормой является противоположное поведение: деньги берут, но работу, как следует, не делают, находя различные оправдания. А когда правитель сам требует не реального результата, а только его убедительной имитации, то совершенно понятно, что именно это он и получит, ведь никто не хочет напрасно напрягаться, делая то, что никому не нужно.

Кроме того, лояльность могут соблюдать люди, лично преданные правителю, то есть из его ближайшего окружения. Для всех остальных, кто работает на него удалённо, он – абстракция, которую люди видят разве что по телевизору, не более того. Нет реальной связи, нет личной преданности, и нет стремления при любых обстоятельствах выполнить свои обязанности, исполнить свой долг. Все работают в соответствие с поговоркой: «Солдат спит, служба идёт».

То есть опоры на кадры у руководства страны нет. Кадры у него не «решают всё» – что совершенно понятно потому, что в его положении доверять никому нельзя. И он вынужден действовать в состоянии динамического равновесия (наверное, отсюда его мечты о стабильности). Он находится между различными группами приближённых, у которых свои интересы, и, манипулируя этими интересами, добивается выполнения его приказов. И это очень шаткое положение: одна ошибка – и всё.

А сейчас внезапное обострение. Мало того, что он увеличивает число своих полномочий, меняет правила игры, нарушает сформировавшуюся стабильность – ещё и экономическая ситуация вышла из-под контроля. А тут ещё и коронавирус, который ведь можно применить не только его естественным образом. А поскольку предстоит перераспределение доходов, которых на всех не хватает, кто-то должен уйти, и вот тут это средство может понадобиться.

Всё это должно сильно нервировать правящий слой, различные его группы. Они должны сейчас предпринимать определённые действия, чтобы сохранить своё место, свои доходы, обеспечить себе физическую безопасность. Беспечность недопустима. И это ухудшает положение правящей верхушки – оно становится всё менее твёрдым, всё более ненадёжным. Ведь каждый сам за себя.

Таким образом, есть все основания считать, что ситуация для руководства страны не улучшается, а ухудшается. Что манипуляции последнего времени не дают нужного эффекта, и даже, наоборот, приводят к потере того, что было. Достаточно, в принципе, посмотреть на состояние дел в ключевой – нефтегазовой – отрасли производства, чтобы убедиться в этом. Лучше не становится – становится хуже, и это результат плодотворных усилий Кремля.

Челябинск, Сергей Ясинский

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