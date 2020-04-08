Тест на беспомощность. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский анализирует, какие управленческие проблемы России вскрыл коронавирус:

«Коронавирус затмил собой происходящие с начала года государственные процессы, но не отменил их, а скорее слился с ними в единое целое, по крайней мере, негативные последствия этих событий не поглотили друг друга, а, наоборот, укрепили. До того момента, как пандемия заняла практически всё внимание людей, можно было ожидать, что 22 апреля станет днём отмены конституции, и что в этот день падёт последний бастион законности, и дальше начнется откровенный хаос.

Но ситуация оказалась ещё хуже. Фактически отмена конституции уже произошла, без всякого народного голосования, и хаос тоже уже начался. Похоже, что правящая верхушка не просто утратила контроль за событиями, но и, по всей видимости, вообще отказалась действовать – то есть отказалась от власти, как когда-то поступил последний царь России Николай Второй.

Говорят, президент РФ не любит, когда его имя связывается с всякими неприятными событиями, и поэтому, если такое событие происходит, он исчезает из поля зрения – из информационного пространства – чтобы о нём не вспоминали в неподходящий момент. Вот и сейчас, в связи с тяжёлой ситуацией в стране из-за коронавируса (а, может, и всей совокупности неприятных известий), он скрылся, и вся страна спрашивает, где он.

С точки зрения искусства пиара это, наверное, правильный ход, но ведь есть и другие точки обзора, о которых следовало бы подумать, поскольку с них его поведение выглядит очень даже некрасиво. Да и вся ситуация приобретает очень уж зловещий вид.

Что мы увидели в последние дни? Что человек, который претендует на пожизненное правление под тем предлогом, что без него никак не обойтись, в самый ответственный момент сбегает куда-то – на Валдай, в Хакасию или куда-то ещё – неважно, но его нет тогда, когда он должен принимать решения и отдавать распоряжения своим подчинённым, как полководец во время битвы. В самый опасный момент он перекладывает обязанности на других людей, тем самым ставя под сомнение не только то, что он способен руководить страной, но и то, что он нужен стране. А тогда о каком одобрении его кандидатуры в пожизненные правители вообще можно говорить?

Его обращение к нации было образцом беспомощности в критической ситуации: он ни слова не сказал о мерах предотвращения смертельной опасности, не дал никаких распоряжений на этот счёт, только пообещав дополнительные выплаты больным, безработным и семьям, «имеющим право на материнский капитал». Это совершенно неадекватные обстановке меры.

Путин должен был принять все необходимые меры, чтобы врачи могли эффективно работать, но вместо этого он показал, что его на самом деле интересуют только две вещи: продление его полномочий и новые способы извлечения денег. И после этого сразу исчез.

Президент страны! Вместо того чтобы быть на виду, контролировать обстановку, своевременно отдавать необходимые распоряжения, разговаривать с народом.

Во-вторых (или, во-первых – по важности), действия власти в последнее время все больше расходятся с законом. Они не вводят ни чрезвычайную ситуацию, ни чрезвычайное положение, ни карантин, ни другие режимы, предусмотренные законом, – они объявляют некую «самоизоляцию», не имеющую правового статуса, и используют её в качестве псевдозаконной меры управления гражданами.

Если всё делать, как положено по закону, то в числе прочего это означает и дополнительные расходы – и на мероприятия, и на компенсации гражданам за причинённые неудобства, и так далее. Это означает необходимость выделения соответствующих сумм из бюджета, которые, если и были предусмотрены, то наверняка уже давно использованы не по назначению, а значит нужно искать ещё – откуда-то отрывать и тратить на ЧП. А на эти деньги у чиновников, конечно же, свои планы, и тратить их на что-то другое им очень не хочется.

Поэтому они выдумывают неправовой режим, с помощью которого перекладывают все расходы и всю ответственность на самих граждан. Но это, опять же, незаконно – это действия вне правового поля, и власти не имеют на это никакого права, но всё равно они нарушают законы, причём так невозмутимо, как будто так и надо. Вот уж действительно: «гражданам России пора перестать прикрываться законами».

А всеобщее избегание ответственности должностными лицами, перекладывание обязанностей с верхних уровней на нижние и ещё ниже, отказ исполнять свою работу, по сути, саботаж, осуществляемый самой системой управления – это же вообще отказ от власти. Формально она ещё у них, но по фактам – они не хотят и не могут её использовать – в смысле не могут применять полномочия, как положено по закону. Таким образом, мы наблюдаем кризис власти в самом наглядном виде.

Вспомним: недавно Путин отказался возглавить Госсовет, потому что это приведёт к удвоению властных полномочий, то есть к двоевластию. Это логично, и это то, чего ему следовало опасаться. Но теперь двоевластие возникнет как ответ на неспособность официальных структур (и самого президента) управлять страной в кризис.

Они сами делают всё для того, чтобы их власть всё больше становилась формальностью, а реальные функции управления переходили к другим. Например, региональные власти уже начали действовать, не дожидаясь распоряжений из Кремля. Кстати, Путин уже оценил эту опасность, и дал распоряжение своим полномочным представителям контролировать ситуацию на местах, чтобы предотвратить распад связей между регионами. Он даже вспомнил, что «наша страна – это одна большая семья».

Но, когда происходят объективные процессы, «контролировать» автоматически превращается в «наблюдать» – и перестаёт означать: «управлять». Центральная власть сама в ситуации с коронавирусом переложила ответственность и отдала полномочия регионам, и теперь будет разве что наблюдать, как посторонняя.

А тут еще и шаткое экономическое положение России: кризис, связанный с падением цен на углеводороды, очевиден всем. Падение рубля сначала стало заметно как рост курса доллара, но уже начало отражаться и на стоимости товаров. В определённый момент это приведёт к полному отказу от импортной продукции (из-за высокой цены) и сокращению ассортимента в магазинах до самых дешёвых видов товаров и уменьшению их количества, возможно, даже до дефицита. То есть тех, кого кризис не затронет, не останется вообще (а у богатых будут свои проблемы). Вырастет и недовольство властью, и потребность в изменении ситуации.

Сейчас, как видно, «верхи» уже не могут управлять по-старому, но «низы» ещё могут так жить. Но еще немного и низы не захотят больше со всем этим мириться. А дело идёт к тому, что это будет уже не вопрос желания-нежелания, а вопрос выживания для людей. Вон, в бюджете опять дыра. Ещё недавно правительство хвасталось профицитным бюджетом и переполненным ФНБ (Фондом национальной безопасности), и обещало беспроблемно исполнять свои обязательства в течение 6 – 10 лет. А сегодня уже дефицит бюджета и планируют распродавать драгоценные металлы и камни из Гохрана.

А ещё нужно учесть, что они никогда не занимались исправлением ситуации, а всегда использовали критические моменты лишь как дополнительную возможность для себя. Поэтому неизвестно (из практики), какие меры они могут принять для преодоления экономического кризиса, и насколько эти меры окажутся эффективны. Скорей всего, никакие. Даже если они заинтересованы в экономическом подъёме, у них нет способов этого добиться – они создали такую чудовищную экономическую среду, что это просто невозможно».

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 07.04.20

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