Ускорение без перестройки. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

В очередном выпуске спецпроекта «Экономика для чайников» экономист Сергей Ясинский объясняет, как коррелируются ситуация в стране и действия российского правительства.

«На фоне полностью безнадёжной ситуации государство демонстрирует меры, которые призваны создать у людей впечатление его дееспособности, компетентности, решимости преодолеть кризис. Мол, государство знает, что делать, уже приступило к работе, и скоро мы увидим позитивный результат. Однако это только спектакль, причём, он разыгрывался уже много-много раз, и может производить впечатление только на невзыскательных людей с короткой памятью. Остальные уже поняли, что это опять иллюзия.

Для укрепления этого понимания государство продолжает обещать населению деньги, которых на самом деле тратить не намерено, и через некоторое время люди удостоверяются в этом – поскольку, вопреки обещаниям, денег им не дают.

В других случаях деньги выделяются, но не за счёт государства и его резервов, а за счёт других людей – как в случае с врачами (тем, кто работает с коронавирусом зарплату увеличивают за счёт врачей других специальностей – которым зарплату снижают), или с бизнесом (предприниматели за свой счёт должны содержать работников), или с банками (частные банки должны выдавать бесплатные кредиты по обещанию государства, которое при этом не тратит ни копейки). Центральная власть даже отказалась кредитовать регионы в связи с кризисом. Мол, занимайте друг у друга, а на наши резервы не надейтесь.

Государство уже открыто, через своих представителей, заявляет, что тратить деньги на людей не следует, так как это нецелесообразно, что голодные люди их проедят (!), что это популизм и т.п. В то же время государство щедро тратит любые суммы на поддержку приближённых к Кремлю бизнесменов, общественных деятелей, лояльные ему «оппозиционные» политические партии, на военно-промышленный комплекс, ну и на чиновников верхнего уровня, само собой разумеется. Из этих реплик совершенно ясно, что в стране есть правящий слой, которому предназначены деньги, и есть остальные, с которых эти деньги собираются в бюджет и разнообразные фонды-заначки в пользу правящего слоя.

Деньги не пойдут на помощь населению, даже если оно будет умирать массово – хоть от вируса, хоть от голода, хоть от чего-то ещё. Государственная пропаганда будет только создавать видимость государственной озабоченности и стремления решить возникшую проблему. Уже прекрасно видно, что любую беду в стране правящий слой использует исключительно для извлечения выгоды из населения и ситуации. Тем более в момент, когда мировой кризис, вызвавший падение спроса, обрушил доходы крупного российского бизнеса и чиновников, и они стремятся компенсировать потери за счёт ещё оставшихся источников обогащения. Деньги, которые ещё есть, в первую очередь уходят на их нужды, а которых ещё нет, распределяются заранее в соответствие с «заслугами» претендентов.

Рассчитывать на доброту правящего слоя не следует: только когда ситуация накаляется, и это становится опасным для чиновников, они начинают действовать в пользу населения, не раньше.

В связи с этим можно прогнозировать, что ситуация для населения в ближайшие месяцы не улучшится. Если и появится какой-нибудь новый источник пополнения бюджета, то он будет полностью перераспределён в пользу правящего слоя. Если такого источника не найдётся, то им останется старый – население. Нефть и газ как источники уже можно не считать: на мировом рынке российские компании выведены из игры и уже официально объявлено, что с мая пошлина на нефть будет сокращена на 90%, до 1 доллара с бочки. А это значит, что доходов от продажи нефти в бюджете не будет. И мало того, за счёт непоступления средств от связанных с нефтью бизнесов (которые перестанут получать прибыль), бюджет ещё и уменьшится.

Как подсчитал А. Кудрин, в банках у населения находится около 30 трлн. рублей, ещё какие-то средства хранятся дома, «под подушкой». И, по его же предложению, эти деньги можно было бы пустить на преодоление кризиса, позаимствовав их у вкладчиков. Независимо от дальнейших действий правительства, это заявление Кудрина – характерный признак отношения правящего слоя к людям как ко «второй нефти». Они все действительно настроены так или иначе извлекать средства из населения, а не решать экономические задачи правильным путём, то есть, развивая экономику цивилизованно.

Однако проблема ещё и в том, что деньги при отсутствии экономики – это уже не деньги, а просто бумага. И события в стране развиваются в направлении полного разрушения экономики и, соответственно, уничтожения финансовой системы. В последние месяцы Центробанк щедро разбрасывает валюту, пытаясь остановить падение курса рубля, и в то же время печатает рубли триллион за триллионом, обесценивая их. И это происходит на фоне окончательного уничтожения производства. Что выглядит как прямой путь к краху страны.

Ситуация напоминает период позднего Горбачёва, когда так называемое «ускорение» уже откровенно выглядело как ускоренное движение к гибели СССР. И закончилось всё именно этим. Здесь и сейчас тоже некие решительные шаги правительства приближают нас к краю обрыва. И если ничего разумного в ближайшее время предпринято не будет, то им всё-таки придётся как-нибудь уменьшить объём рублевой массы в стране. Будет ли это конфискацией, замораживанием, обменом на облигации или ещё каким-то трюком – даже неважно. Без наполнения рубля реальной ценностью (которая создаётся полезностью выпускаемой продукции и услуг) обесценивание рубля гарантировано. Деньги на руках населения сгорят, так же, как и накопления в банковских вкладах. Кудрин получит не деньги, а фантики на сумму 30 трлн. бывших рублей.

Не о том он думает, как и правительство в целом, судя по их словам и действиям. Уменьшение или увеличение количества денег ничего не значит, если количество производимых ценностей в стране не меняется. Видимо, понимая это, Кудрин говорит о необходимости перезапуска экономики в будущем – в период, когда нынешние проблемы будут решены (вирус и нефтяной кризис). Однако очевидно, что, по крайней мере, экономические проблемы не будут решены без перезапуска экономики. Не надо ставить телегу впереди лошади: сначала запуск экономики, а потом уже (если всё будет хорошо) разрешение проблем. Но возможно, что Кудрин говорит это, зная, что никакого перезапуска не будет, так как в текущих условиях он невозможен.

Сегодняшнее государство не способно разрешить экономические проблемы страны. У правящей верхушки нет представления о том, что нужно делать для этого. Авантюра с «национальными проектами» ничего не дала, фактически, можно считать, что она уже закончилась: последние события указывает на то, что на эти проекты в любом случае не останется средств.

А это ведь были проекты развития! Предполагалось, что они подтолкнут экономику страны вверх, вытянут её из перманентного застоя. Что в ходе их осуществления появятся какие-нибудь новые перспективы, что-нибудь станет видно, и дела как-нибудь наладятся. Хотя тем, кто разбирается в экономике, сразу было понятно, что это наивные надежды, что из всего этого не могло получиться никакого полезного продукта. Но никаких других идей не было вообще. А вот теперь не осталось и этих».

Челябинск, Сергей Ясинский

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