Ни войны, ни мира. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чаников»

Нефтяная война, длившаяся с начала марта, как бы завершилась. Совещание (видеоконференция) ОПЕК+ закончилось подписанием договора, в котором стороны согласились ограничить свою добычу нефти. Вроде бы всё прекрасно: мир. Но есть нюансы.

Общие интересы выживания нефтедобытчиков взаимно гасят поползновения сторон на уничтожение конкурентов (в смысле уменьшения их числа). Все стороны заинтересованы в согласовании цифры сокращения объёмов добычи ради сбережения объёмов продаж.

Но продажи – это отдельный вопрос. Они зависят от спроса, а не от решения стран-добытчиков. Спрос зависит от потребления, т.е. от числа покупателей продукции, а это зависит от денег, которые у них, покупателей, есть. От того, насколько велика покупательная способность.

Значит, будет война за потребителя. Война цен – снижение, скидки, какие-нибудь дополнительные выгодные условия и т.п. В такой войне выигрывают те, у кого есть ресурсы, запасы, и, наверняка, это будут арабы. Сейчас саудиты уже предложили очень большие скидки на свою нефть – даже до цены 10 долларов за баррель для Европы. Также они уменьшают цены для поставок в Азию, конкурируя с РФ на китайском направлении. У них практически неограниченные возможности добычи нефти, и они рассчитывают на это. Соглашение на сокращение добычи заключено на два месяца, а дальше – все свободны. И даже если оно будет продлено на некоторое время, то всё равно это будет ограниченный срок, причём это даже на руку арабам, так как другим производителям от него будет хуже.

И ещё, возможно, арабы рассчитывают, что РФ нарушит соглашение – как всегда нарушала – и тогда возникнут чёткие основания для полного и безоговорочного удаления России с нефтегазового рынка посредством неограниченного выдавливания, то есть принудительно. У арабов есть причина для мести, и они хотят мстить.

Очевидно, что будет перекройка рынка – у одних доля будет уменьшаться, у других расти. В подписанном договоре нет соглашения о регулировании цен, из-за чего его эффективность не слишком высока. Но такое соглашение и не могло быть заключено, поскольку это запрещено антимонопольным законодательством. Закон предписывает конкуренцию цен, и это как раз то, что нужно саудитам. Вопрос с США ими решён: они немного подняли цены на нефть для американского рынка. Но это исключение по просьбе Трампа. Для всех остальных цены снижаются. Все остальные нефтедобытчики получат удар по своей экономике и финансам, и обеднеют. И, наверняка, потеряют долю рынка (и потом будут долго отвоёвывать).

А РФ, похоже, предвидит свою судьбу (печальную: что она не устоит и её погонят с рынка): пошли разговоры о нефтепереработке, то есть о расширении отрасли внутри страны, а не только о продаже сырья. Вспомнили о важности нефтехимии, заговорили о больших перспективах этой отрасли. То есть понимают, что российская нефть не будет продаваться, как раньше. Или вообще. И что нужно будет переключаться на производство и продажу продукции из неё.

Но о том, что у РФ практически ничего для этого нет – не говорят. А нужны специалисты (и сначала их нужно вырастить). Кроме того, нужны мощности, технологии, программы и т.д. Наконец – и прежде всего – нужно выделение финансовых средств и нужно время: пока инвестиции в отрасль заработают и дадут отдачу, пройдут годы.

И всего этого как нет, так и не будет: жадность и уже существующие договорённости о распределении финансовых потоков не позволят изменить ситуацию. Можно только мечтать о российской нефтехимии, а в реальности ничего такого принципиально появиться не может: существующая модель экономики не предполагает такого и не предоставляет нужных возможностей.

Тем более что, даже если бы развитие технологий нефтепереработки и началось, новым производствам пришлось бы конкурировать с иностранными производителями, у которых продукция заведомо более высокого качества (как всегда). И с российской стороны эта конкуренция была бы проиграна.

И, чтобы выжить на внутреннем рынке, пришлось бы закрывать границы для соответствующих иностранных товаров, а из этого бы последовала международная изоляция (кстати, поэтому власти позволяют покупать продукцию (продукты питания) за рубежом, пропускают её внутрь страны, и только после того, как она окажется на территории РФ – конфискуют и уничтожают. Иначе РФ бы уже изолировали, так как это нарушение законов свободного рынка на международном уровне. А что происходит внутри страны – видимо, никого снаружи не волнует).

Ну и, поскольку перспектив развития у РФ нет, утрата нефтегазового рынка поставит её на грань катастрофы. Те отдельные производства и бизнес вне нефтяной отрасли, которые ещё не уничтожены, не спасут, так как их доля ничтожна, и денежные поступления от них (хоть налоги, хоть инвестиции) не смогут перекрыть обязательств и долгов, накопленных нефтянкой, государством и аффилированными с ними компаниями. И даже, скорей всего, эти производства будут разорены и утянуты на дно падающей экономикой.

Невозможно надеяться на то, что правящий слой одумается и начнёт развивать экономику. Чёрного кобеля не отмоешь добела. Сложившаяся практика их действий не позволит им этого сделать, даже если бы они захотели. Но они не захотят, потому что элементарно не умеют делать, как надо. И отказываться от доходов они, конечно, не намерены. Следовательно, они до самого конца будут продолжать в том же духе.

Некоторые надежды у населения могут быть связаны с ФНБ (Фондом национального благосостояния). Предположительно, в трудный момент государство использует его для поддержания людей. Вот сейчас всех привлекла раздача денег населению и бизнесу в западных странах, и все хотят, чтобы у нас тоже раздавали. Но пока что на эти цели не было потрачено ни копейки. Даже врачам, которые борются с коронавирусом, и которым обещано значительное повышение оплаты труда, деньги доплачивают за счёт сокращения зарплат других врачей. То есть деньги берут не из фонда, а из чужих кошельков.

С такими «благодетелями» очень даже возможно, что на самом деле в ФНБ денег. Другой вариант объяснения тоже не лучше: деньги есть, но не про нашу честь. Их берегут в предвидении неизбежных трудностей для компаний и их владельцев из правящего слоя. Оплата купли-продажи Сбербанка из средств ФНБ как раз об этом и говорит. Для интересов страны эта операция совершенно бессмысленная, а истинный её смысл нам неизвестен, но эта явно какая-то афера для обогащения некой группы лиц (иначе нам бы рассказали, зачем это делается).

Ну, и если продолжать эту их логику, то следует ожидать, что в ближайшее время разграбление страны усилится, так как источников дохода становится всё меньше, и на всех не хватает. А терять доходы, опять же, никто не хочет. Следовательно, усилится и борьба за место у кормушки, и эта борьба будет жёсткой, вплоть до физического устранения конкурентов. Уже поэтому правящему слою будет не до нас (не исключено, что продажа Сбербанка – это как раз признак идущей внутри у них войны, откуп).

Возможно, именно по этой причине (а не от страха перед вирусом) Путин практически исчез с радаров: можно предположить, что он сейчас полностью погружён в разборки своего «трудового коллектива». А поскольку ожесточение будет нарастать, вероятно, мы будем видеть его всё реже и реже (ну, и ладно, никто и не обидится.)

Это всё предположения, а что, безусловно, заметит каждый из нас – так это ухудшение собственного материального положения. И в этой ситуации рассчитывать на помощь государства не стоит.

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 20.04.20

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