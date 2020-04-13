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Понедельник, 13 апреля 2020, 14:09 мск

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Коронавирус: лечиться и учиться. Спецпроект РИА Новый День Политика для чайников

Экономист Сергей Ясинский анализирует меры по профилактике коронавируса и поддержки экономики, предпринимаемые правительством России.

«Говорят, вирус – это навсегда. Однажды возникнув, он разошёлся по всему миру, встроился в организмы людей, и теперь уничтожить его невозможно. Так же, как множество других вирусов в природе и в наших телах. А практически это означает, что через некоторое время «самоизоляцию» придётся отменять.

Люди не могут всю жизнь находиться дома, и страна не может существовать при неработающей экономике. Риск заражения теперь будет всегда, что вообще-то можно сказать и про остальные вирусы, с которыми мы как-никак уживаемся. Поэтому следует думать о возвращении к нормальной жизни.

Видимо, нужно ориентироваться на момент прохождения пика заболеваний, после чего отказываться от карантинных мер. И, скорей всего, люди сами так и поступят, даже если государство никаких распоряжений не даст. Но всё-таки государство обязательно должно отреагировать, так как нужно запустить работу организаций и учреждений, которые в данный момент закрыты. Требуется именно официальное распоряжение о прекращении «самоизоляции».

Решение о введении ограничительных мер было явно непродуманным – не учитывалось, как при таких обстоятельствах будут решаться обычные вопросы повседневной жизни, возникающие регулярно проблемы, как людям поступать с неотложными делами, как работать бизнесу, торговым организациям, общественным структурам, не говоря о врачах, полиции, чиновниках и т.п. Видимо, идея введения ограничительных мер была только в том, чтобы пересидеть начальный период распространение вируса.

Но это создало массу неудобств для людей, организаций и учреждений, бизнеса и т.д. Теперь всё это нужно исправить по ходу дела, потому что невозможно долгое время жить и действовать криво и косо, как вынуждены сейчас поступать многие люди из-за того, что бытовые проблемы неизбежны, и решать их нужно сейчас, а не в мае.

При жёстком соблюдении «самоизоляции» положение всех будет ухудшаться в геометрической прогрессии (то есть всё быстрей и тяжелей), а выход из складывающегося положения будет стоить всё дороже – и для каждого отдельного человека, и для бизнеса, и для государства. Пропорционально будет расти и напряжение в обществе, и потребность всех в отмене неудобного положения. Люди всё чаще станут нарушать режим изоляции, и поэтому он скоро окажется просто бессмысленным, возможно, останется на некоторое время уже как пустая формальность.

В конечном счёте, все станут жить так же, как жили раньше при различных эпидемиях (эта ведь – не первая): никто особо не задумывался о болезнях и последствиях, все спокойно занимались своими делами, а кто заболевал – просто лечился (и выздоравливал, между прочим). Люди и сейчас не паникуют, несмотря на всю огромную пропагандистскую компанию об угрозе вируса.

Для сравнения, последняя мощная эпидемия 1918 – 1920 гг., испанский грипп («испанка»), унесла жизни 40 – 50 миллионов человек. Это была действительно смертельная эпидемия, и она была видна всем, как говорится, невооружённым глазом: огромное количество больных, падающие на улице люди и так далее. Сейчас все спокойны, ходят, куда им надо, желающие носят маски, остальные тоже не изнурены болезнью и без испуга на лице. Люди сохраняют здравый смысл и действуют в соответствии с обстоятельствами, принимают некоторые меры предосторожности, но без фанатизма.

Если принять во внимание обычные действия людей в обычной жизни, то становится ясно, что ношение масок – мера далеко не достаточная при условии настоящей опасности. Маски не прекращают полностью контакты между людьми, и для вируса остаётся множество возможностей заразить всех. Так же и изоляция не является решением, потому что сделать её абсолютной – невозможно. Обе меры по условиям самой жизни имеют ограниченное применение и ограниченный срок действия, и в ближайшее время перестанут быть потенциально эффективными.

Эти меры частично препятствуют распространению вируса, но не уничтожают его. Как сказано, никогда не наступит такого момента, когда вирус исчезнет – он здесь на всю нашу жизнь, и даже дольше. Поэтому единственный выход – переболеть им, чтобы в организме образовались антитела. Ну, или не попасть под него, если повезёт или если у организма сильная иммунная защита.

Меры изоляции помогают замедлить его распространение, сделать процесс плавным, и это, конечно, важно и правильно, вот только нужно исходить не из идеальных представлений о том, как было бы лучше, а из реальности. А в реальности люди не выдержат карантина, и выйдут на улицы – и на работу, и по другим своим делам. Сначала немногие, а затем всё больше. И все предосторожности окажутся бесполезными, всего лишь немного сдвинется срок заражения (если оно вообще произойдёт).

Гораздо хуже то, что происходит с экономикой. Положение и раньше было плохим, а сейчас быстро ухудшилось. Остановка работы предприятий приведёт к уменьшению денег у бизнеса и населения. Обольщаться распоряжением президента об оплате нерабочих дней в апреле не следует – ему это сказать ничего не стоило, а больше никаких ресурсов он тратить не намерен, и ясно это демонстрирует.

А у предприятий, особенно у малого бизнеса, денег не густо, и если в течение месяца предприятия ничего не заработали, то и заплатить им будет нечем, даже если бы и хотелось. В лучшем случае выплатят пару тысяч, чего, конечно, для нормальной жизни недостаточно, но больше-то взять неоткуда. Легко быть щедрым за чужой счёт, но волшебников в природе не существует. Если запретить зарабатывать, то нельзя требовать и оплаты труда – поскольку труда нет. Заработная плата – это заработанная плата.

И в такой ситуации снова отчётливо видно, что у государства нет ни экономической политики, ни социальной политики, особенно, рассчитанной на критическую ситуацию. Всё, что оно предлагает бизнесу (не считая своего, для которого ничего не жалко), – отсрочка уплаты налогов и кредиты на зарплату (причём, опять же, только в минимальном размере). Всё, что оно предлагает населению, – запрет на начисление пени и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг до конца года. Этого абсолютно недостаточно.

В других странах правительства понимают опасность положения, и выделяют крупные суммы на спасение бизнеса и компенсацию выпадающих доходов у населения. Иначе последствия будут совсем уж катастрофическими. Российская власть в этом направлении не делает практически ничего. То есть она или не хочет спасать бизнес и людей, или не может. Силуанов говорит, что не может, но мы видим огромные расходы государства на самые разные цели, явно второстепенные, а то и десятистепенные по важности, но только не на то, что сейчас необходимо людям. Даже на медицину денег нет (хотя они, конечно, есть), не говоря уже о компенсациях.

Но если так пойдёт, то очень скоро государству придётся тратить деньги на раздачу еды, лекарств, вещей – в условиях чрезвычайного положения по всей стране, в условиях полной дезорганизации работы государственного аппарата, и это обойдётся в огромные деньги, гораздо большие, чем требуется сейчас. Как известно из той же медицины, профилактика всегда дешевле лечения.

Данные исследователей состояния экономики говорят о необходимости вливания в неё значительных дополнительных сумм, но государство пока пренебрегает этой информацией. Собственные его стресс-тесты указывают, что впереди у страны непростой период, но президент и правительство настроены воспринимать эту информацию как успокаивающую, предпочитая видеть только то, что хочется. По их представлению, эти данные говорят о том, что страна выдержит испытание, и, значит, беспокоиться не о чём. А что будет с людьми, неважно. То есть они не собираются предпринимать нечего особенного, чтобы улучшить ситуацию. Разве что на уровне косметического ремонта, так сказать.

Государство демонстрирует высокомерие по отношению к людям и презрение к их нуждам. Сейчас чиновники считают, что могут себе это позволить. Они опять совершают эту ошибку. Но ведь только что все видели пример – что бывает в этом случае. Прямо на днях оскорбили верховную власть Саудовской Аравии и получили ответ – унизительный политически и дорогостоящий для экономики страны и нефтегазовой отрасли. Путин сделал это дважды за несколько дней, видимо, в первый раз не очень понял. Возможно, теперь понял. Но, опять же, ограниченно: только в отношении к саудитам, но не в отношении к собственной стране. Значит, потребуется ещё один урок».

Челябинск, Сергей Ясинский

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