Экономика распада. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В очередном выпуске спецпроекта РИА «Новый День» «Политика для чайников» экономист Сергей Ясинский анализирует, что происходит в нефтяной сфере, почему так получилось и к чему сложившаяся ситуация приведет.

«В прошлом году главным ньюсмейкером экономической катастрофы РФ был Газпром со своим «Северным потоком – 2» и убыточной торговой политикой. А Роснефть вела себя подозрительно тихо. После известной попытки погубить всю российскую нефтеотрасль с помощью подмешивания в нефть хлорорганики она вообще никак себя не проявляла, и могло сложиться впечатление, что она стала действовать ответственно.

Но теперь главный ньюсмейкер экономической катастрофы – Роснефть. Ещё бы: «нефть по 36, доллар – 72!" Как сказал пресс-секретарь Роснефти Леонтьев: «Роснефть счастлива..." Обрушить цены на нефть – это, оказывается, давняя мечта Роснефти. Пусть Америке будет хуже! Правда, доля поступлений в бюджет США от нефтеторговли – всего несколько несчастных процентов, а у РФ – где-то две трети, и, значит, хуже будет России, а не США, но ничего, справимся!

Однако ситуация внезапно оказалась такой острой, что в прессе появились разъяснения, что это даже не Роснефть придумала, а это сознательная политика самого руководства страны – это такой хитрый ход, чтобы уничтожить американскую сланцевую нефтедобычу. Мол, для этого и резервы копили – планировали давно, как минимум полгода, вдарить по Америке. Но не верится в это, честно говоря: не способны в Кремле на такие операции. Да и Америке этот удар – как слону дробинка. Скорей уж Кремль душит зависть, и он никак не может допустить, чтобы во главе катастрофы был кто-то другой, а не он. Гордость требует быть впереди всех. Ведь иначе получается, что он не контролирует ситуацию, а это удар по престижу.

Но с другой-то стороны, это ведь так и выглядит – как потеря контроля. И в этом случае становится понятно, зачем так поспешно Кремль принимает на себя ответственность – чтобы скрыть свою беспомощность. Политически для него это важней репутации. И в результате он теперь выглядит как навредивший сам себе, а не как стратег, которому не удалась грандиозная операция. И что, так лучше?

Против сознательного обрушения цен говорит вся совокупность происходящих событий, их непоследовательность и несогласованность между собой. Например, эта идея с продажей Сбербанка самим себе – она ведь не вовремя, если всё делалось сознательно. И затеять продажу Сбербанка случайно в такой момент просто невозможно. Делать это можно только осознанно, и должна быть видна определённая последовательность: сначала выполняется одно, затем другое, затем третье, и т.д. А тут всё вместе, и всё против логики. Значит, случайным является другой фактор, распад ОПЕК+. Следовательно, это неконтролируемый процесс.

Но главный признак, по которому всё в ближайшие дни станет понятно, – это действия государства в сложившихся обстоятельствах. Если всё планировалось заранее, то сейчас будет осуществляться некая комбинация действий, раскрывающая логику Кремля. Если же ничего понятно не будет, значит, у руководства никакого плана не было, и нет.

И на данный момент всё выглядит так, что правильным является второй вариант: никто ничего не планировал, всё происходит само собой. И, значит, в ближайшие дни мы либо не увидим вообще никаких действий со стороны власти, либо это будут очередные лихорадочные и непоследовательные мероприятия, от которых никакого толку, но которые официально будут объясняться как-нибудь очень глубокомысленно и по-хитрому.

Ситуация явно сложная. Проблемы сразу и с нефтью, и с газом, и в отношениях с США, с саудитами, с Китаем, с Турцией, война в Сирии, Боинг, вирус, да ещё эта конституция – неужели Кремль сознательно сделал себе такой винегрет? Как он планирует из этого выбираться? Кто у них достаточно компетентен, чтобы успешно решить весь этот пакет проблем? Такое подозрение, что российское государство сейчас просто зависнет и «поплывёт», не зная, что предпринять дальше. Вот не слышно ни одной фамилии из руководящей среды, чтобы можно было думать, что этот человек способен что-то толковое сделать.

Мишустин, что ли? Да он влип, бедняга (а Медведев вовремя смылся, и теперь доволен). Мишустину сейчас придётся выполнять возложенные на него обязанности в абсолютно безнадёжной ситуации. Она и до этого была никакая, а теперь вообще всё. Только хотел начать собирать деньги – а они обесценились. Только обозначил повышенные сборы с малого бизнеса – а ситуация стала такой, что, того и гляди, вообще никакого бизнеса в стране не останется. Если ещё недавно на медицину, образование и прочую социалку дополнительно требовались гигантские суммы, то сейчас уже просто космические, и они явно будут неподъёмными для нынешней экономики. А сборы уже объявлены и, по логике власти, отыграть назад нельзя – надо собирать в любом случае, иначе это показатель слабости режима.

Но собирать – значит уничтожить бизнес: предприниматели просто всё бросят от безнадёги и уйдут, в лучшем случае, в тень, а то и вообще. И кто тогда кормить будет? Роснефть и Газпром в беспросветных долгах, если кто не в курсе, и погружаются всё глубже. А цены упали. Тут уже банкротство на носу, а за ним – гибель всей экономики России. Она же слабая совсем, неспроста ведь проблемы всего лишь одной Роснефти так мощно влияют на финансовую систему страны. И если экономика рухнет, собирать деньги станет незачем – можно старые газеты собирать, они будут стоить столько же.

Поэтому ничего менять нельзя. Но и отсиживаться в бездействии нельзя: конкуренты и противники времени не теряют, а партнёры ожидают решений и действий, и нужно принимать хоть какое-то решение, пусть и неудачное. И сейчас будет видно, кто есть кто и кто из них чего стоит: общая ситуация развивается в определённом русле, и кто-то создаёт это русло, а кто-то движется по нему.

Может, Путин что-то исправит? Но он традиционно занимается вопросами внешней политики, а тут ещё и полностью погрузился в авантюру с конституцией и сохранением своей власти, и за экономику отвечать не согласен. Эту ответственность он всецело доверяет правительству и нефтегазовым компаниям. За прошедшие дни он не проронил ни слова в связи с возникшей ситуацией в экономике и финансах, и скорей всего так и будет продолжать. То есть в этом смысле на него надежды никакой.

Центробанк или Минфин? Ну, Банк России сейчас будет пытаться остановить падение рубля усиленной продажей долларов, эта нормальная реакция, но неизвестно, поможет ли это. По крайней мере, для того, чтобы таким способом вернуть рубль на прежнее место, потребуется много времени. А Минфин тут вообще ни при чём.

Тогда Роснефть? Она может попытаться вернуть переговорные позиции, но ситуацию это уже не исправит: арабы уже приняли решение добывать нефти больше, и цены на сырьё уже упали. И хотя может быть некоторая коррекция цен, это теперь не принципиально: возникла ситуация торговой войны, у которой своя логика. Теперь арабы фактически воюют с Россией, и России, чтобы вернуться в недавнее прошлое, нужно признать своё поражение в этой войне. Ну, и конечно, этого не будет, потому что такое невозможно ни за что – по соображениям престижа.

И получается, что исправить ничего нельзя. А значит ситуация продолжит ухудшаться. К существующим проблемам добавилась ещё и эта: нефтяной рынок в скором времени будет Россией потерян или значительно сократится. Бюджет страны потеряет доходы. ФНБ (Фонд национального благосостояния) будет выпотрошен под благовидным предлогом: прежняя идея через продажу Сбербанка, очевидно, устарела, зато появилась отличная возможность сделать это якобы во спасение экономики РФ. И эта возможность наверняка будет реализована. Хотя есть нюанс.

Дело в том, что, кроме обогащения, существует ведь и проблема обеспечения собственной безопасности. А она решается, только если у правящего слоя РФ существует собственная страна, которая служит им щитом. И если они уничтожат страну, то потеряют гарантии неприкосновенности – как правовые, так и физические, которые обеспечиваются силами страны. И вопрос сейчас только в том, помнят ли они об этом.

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Челябинск, Сергей Ясинский

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