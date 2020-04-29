Пугаться – вредно. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чаников»

В традиционной рубрике «Политика для чайников» экономист Сергей Ясинский анализирует, можно ли с помощью ограничительных мер по коронавирусу превратить страну в своеобразный концлагерь.

«Меры по ограничению передвижения людей привели к распространению опасений о возможном создании своеобразного гражданского концлагеря – без строительства классических мест изоляции, а просто превращением в него самого населённого пункта. Пропускная система, патрули, аресты, штрафы параллельно с отказом от законных мер, специально предназначенных для таких случаев, как эпидемия, – создают достаточно убедительные основания подозревать в этом власть.

Но есть аргумент и в противоположную сторону. Власть-то, может быть, и хочет – и нет сомнений, что она на такое способна пойти, но есть серьёзные сомнения в том, что она сможет это сделать.

Этим аргументом является материальная и финансовая сторона вопроса. Прямо сейчас, на наших глазах, экономика страны рассыпается в пух и прах. Цены на нефть достигли фантастических отрицательных значений, то есть продавцы должны были платить покупателям, чтобы те согласились забрать товар (российская нефть Urals 21 апреля торговалась в диапазоне от минус 1,5 до минус 3 долларов).

Хотя это кратковременное явление, вызванное переполнением нефтехранилищ, тем не менее, общая ситуация такова, что уже понятно: в течение довольно долгого времени цены на нефть расти не будут. То же самое касается цен на газ: они сейчас очень значительно падают, и затем долгое время будут держаться внизу.

Никаких других серьёзных источников поступления финансовых средств у РФ нет. Внутри страны, конечно, есть множество производств, но они работают в рублёвой зоне, а рубль сейчас никого не интересует – это не деньги, все хотят валюту.

В условиях нашей страны деньги – это единственное средство, которое даёт власть. Вообще, таких средств может быть несколько, самое известное – авторитет. Государство, а точней, правящий слой своими речами и действиями убеждает население, что они действуют на благо всем, и поэтому население им доверяет (вот почему российская пропаганда так упорно накачивает авторитет Кремля, и всё время замеряет его рейтинги). Другое широко применяемое и популярное средство – сила. Как говорил товарищ Мао: «Винтовка рождает власть». Но и то, и другое может быть эффективным только при наличии идеи в фундаменте этой власти. Поэтому и советская, и китайская и другие диктатуры по своей сути были идеократиями, так сказать, властью идеи, а не чисто принудительными системами управления.

Нынешняя российская власть не имеет никаких идей, кроме мыслей о том, как и откуда извлечь деньги. Вторая важная задача – обеспечение безопасности правящего слоя. И этим своим поведением они сами лишают население иллюзий по поводу своей сущности.

Люди, которые работают на эту власть, тоже не имеют твёрдых моральных принципов, и потому готовы ей подчиняться исключительно за деньги и другие выгоды, которые они от неё получают. Есть деньги – есть власть, нет денег – нет власти. Поэтому правящий слой вынужден тратить значительные средства на обеспечение всех силовиков и т.п. – чтобы поддерживать их уровень жизни на высоте.

То есть понятно, что, если денег не станет, то и служить этой власти будет некому. А сейчас как раз такая ситуация и складывается. Доходы резко проседают, в правящем слое растёт напряжение из-за необходимости перераспределения источников дохода (для одних представителей) и необходимость удержать эти источники в прежних руках (для других), и у них начинается война всех против всех. И уже никакой надёжности и стабильности внутри самого правящего слоя не остаётся. Разобщение неизбежно коснётся их всех, поскольку часть слоя должна исчезнуть ради обогащения оставшихся, а никто в эту часть попасть не хочет. Будет жарко, и им будет не до страны.

Денег им не хватает даже для себя, а не то что на создание новых структур, да ещё в масштабе целой страны. Даже если средства на «концлагерь» будут выделены, они исчезнут в процессе – ещё во время распределения, при первой же возможности (потому что – не возьмёшь ты, возьмёт другой, а ты вылетишь).

Нечто похожее можно наблюдать на примере выделения средств на медицину – и раньше, когда проводили её «оптимизацию» и «реформу», и сейчас, когда организуется борьба с коронавирусом. Деньги ни до кого не доходят. Говорят, что они выделяются, но так ли это, проверить невозможно, и тем более неизвестно, когда, на каком этапе они исчезли. И вот даже самые-самые последние суммы (миллиард с чем-то), предназначенные для закупки оборудования и лечения Росгвардии , – они тоже рискуют не дойти. Если уж в этом ведомстве исчезают деньги даже при закупке еды для сотрудников, то чего ожидать, когда появился целый миллиард? Ведь берутся же откуда-то всякие Захарченки, хранящие в своих квартирах такие вот миллиарды. Чудес не бывает, разложение проявляется во всём и везде.

И ещё один аргумент против возможности создания концлагеря – это элементарное неумение нынешней власти управлять сложными процессами. Для проведения работы такого масштаба требуются определённые организационные таланты и навыки – а их нет. Это можно подтвердить свежим примером бестолковой московской попытки организовать «карантин» и пропускную систему в Москве. Даже в одном -единственном городе выполнить эту работу им не удалось. Сделать то же самое в масштабе целой страны – задача на несколько порядков трудней. Им это не по силам.

Оказалось, что даже провести обычные, в принципе, противоэпидемические мероприятия, для чего есть всё необходимое, начиная с инструкций, в которых подробно написано, как это делать, эта власть не в состоянии. Они не представляют, как подступиться к решению этой задачи, и перекладывают всю работу на регионы. Они не могут привлечь к борьбе с вирусом никакие резервные структуры страны – возможно, потому что ресурсов нет, но может быть и потому, что власти просто не догадываются об их существовании (опять же, признак низкого уровня их компетентности). А уж разработать какую-либо программу самостоятельно – об этом не может быть и речи. Их профессиональный уровень – многократно ими продемонстрированный – не позволяет думать о них так хорошо.

Они даже начали не с того, с чего следует начинать. По нормальному, в случае необходимости карантинных ограничений, сначала нужно проводить определённые подготовительные мероприятия по изменению обычного образа жизни – для приспособления людей к жизни в новых условиях. Потому что, если подготовку не произвести, то люди обязательно будут нарушать режим – и не по причине своей зловредности, а потому, что в неподготовленных условиях жить невозможно. И чем дольше будет длиться такая ситуация, тем больше будет нарушителей, и тем очевидней будет бессмысленность и ущербность ограничительных мер, и тем сложней будет с этой ситуацией справляться.

И в числе понятных сложностей – вопрос, который сейчас приобретает всё большую актуальность. У населения очень скоро будут заканчиваться деньги, и это создаст нервозную обстановку. Начнутся массовые протесты против бездействия властей, против их неспособности обеспечить людям нормальную жизнь и т.п. (претензий может быть много). И в результате власти получат противоположный желаемому результат: вместо контроля и подчинения – бунт и анархия. И кто в итоге попадёт в изоляцию?

Достичь абсолютной власти эти верхи не в состоянии: такая власть не даётся, а создаётся – а они не умеют. То, чего они хотят, не имеет значения, если им это не по силам. На самом деле, всё, что им остаётся – это пугать население, надеясь, что люди испугаются, и будут подчиняться просто из страха перед воображаемой (но несуществующей) опасностью».

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 28.04.20

Чуда не будет: Россию ждет обвал рубля и рост цен. / В Челябинской области районную администрацию закрыли на самоизоляцию. / Мэр Златоуста, ушедший в отставку по требованию горожан, подался в оппозицию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»