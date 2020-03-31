Всё воюем. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский разбирает, чем может закончиться для России нефтяная «война» с Саудовской Аравией.

«Как пишут в прессе, Путин решил воевать с Саудовской Аравией до конца. До какого именно конца – победного или в смысле гибели – не уточняется, но, по-видимому, Кремль надеется победить. Провластные комментаторы рассуждают в том духе, что у России запас прочности выше, чем у Саудовской Аравии, и можно рассчитывать «пересидеть» кризис, дождавшись, в итоге, что саудиты поднимут руки вверх.

Независимо от того, как это будет выглядеть на самом деле, заявление Кремля демонстрирует линию его поведения на обозримую перспективу – это его план действий. Значит, можно оценить, как это отзовётся на ситуации в России, какими будут последствия этих действий для экономики и населения. И первое, что приходит в голову: раз это война, пусть и торговая, значит, будет и мобилизация ресурсов – страны, населения. То есть наши ресурсы вместо использования в мирных целях будут отправлены «на фронт». Вот вам «патриотическое» обоснование грядущего ухудшения экономической ситуации материального положения людей. В год 75-летия Победы, ага.

Что это означает в материальном плане? Что бензин дешеветь не будет, а будет, скорей всего, дорожать. А значит, будут дорожать транспортные расходы, и повысятся цены на товары и услуги. Что зарплаты повышаться не будут, потому что это тоже расходы, а у частного бизнеса и так всё плохо, ну, а у государства (для бюджетников) тем более никаких пряников не припасено. Что государственный бюджет будет пересматриваться, и расходы будут заново переосмысляться, и на «войну» будут тратиться больше, а на «мирные цели» – меньше. То есть доля социалки в бюджете опять уменьшится, и если что-то социальное ещё совсем недавно Кремлём и обещалось, то теперь не дождётесь: всё будет отменено под очевидным предлогом. Не время, товарищ – война!

Обратите внимание: все планы Кремля связаны исключительно с нефтью и ценами на неё. Ни о каком развитии российской промышленности даже мыслей нет. Это к тому, чего стоят все рассуждения о национальных проектах и различные заявления об импортозамещении и подъёме российской экономики. И сюда же нужно поместить разговоры о ФНБ (Фонде национального благосостояния) и готовившейся продаже Сбербанка (неизвестно, отменили или нет, но скорей нет), как средстве помочь российскому бюджету, стране, экономике.

Из ситуации следует, что в ФНБ денег уже нет. Все собранные со страны деньги уже откочевали куда-то, оставив только записи на счетах ФНБ – на добрую память. Средства для «приобретения» Сбербанка будут напечатаны и потом – после «оплаты» – обменяны на доллары. Таким образом, миллиарды долларов на этой сделке утекут не просто из бюджета, а из будущего бюджета, в долг, так сказать. Ещё неплохо вспомнить, что ФНБ – это, по идее, фонд, призванный обеспечивать пенсионные выплаты. И вот мы видим, что его средства как бы расходуются на поддержку национальных проектов (то есть нецелевым образом), а фактически они не идут даже на это, а просто исчезают, как говорится, в неизвестном направлении.

Вот такая политика у государства, причём она была такой ещё до сложившейся сейчас ситуации, то есть ещё в «мирное время». Что начнётся в новых условиях… Не зря говорится: кому война, а кому мать родна. Ведь нельзя же надеяться, что именно сейчас чиновники вдруг возьмутся за ум и начнут ответственную политику. Тем более – озаботятся нуждами людей. С чего бы вдруг?

В экономическом плане у страны вообще никаких перспектив – это видно невооружённым глазом. Россия не может предложить рынку никаких востребованных товаров. Только нефть и газ. Но на этом экономическом направлении идёт война за европейский рынок сбыта, и российские компании явно её проигрывают. Поставки газа ломают США (это если не учитывать собственную безответственную и совершенно безумную российскую политику). А торговлю нефтью обрушат саудиты с остальными арабами, которым помогут ещё и прочие поставщики типа Нигерии (и здесь тоже российское руководство постаралось).

Второй рынок – Китай. По понятным причинам ему сейчас не до топлива. Из-за коронавируса и экономических проблем поставки газа туда через российскую «Силу Сибири» прекращены. И даже если в ближайшие месяцы коронавирус в Китае будет побеждён, экономические проблемы останутся. Специалисты говорят об огромных сложностях, накопленных экономикой Китая, в частности, долгах, которые будет трудно или даже невозможно погасить, и об общей исчерпанности возможностей «китайского чуда». Избранный в своё время Китаем способ развития экономики дал кратковременные впечатляющие результаты, но теперь за это нужно платить – а платить нечем.

Вот так. И значит, покупатель нефти и газа из Китая теперь никакой. А кому тогда продавать? Вот Газпром недавно суетился, предлагая Японии проложить газопровод (и под это дело спекулируя передачей островов), но что-то не срослось. А больше там, вроде, и некому. Не Северной же Корее (она неплатёжеспособна). И, значит, с восточного направления доходов в обозримом будущем ожидать не следует. Остаётся Европа.

Причём, в самом широко смысле – включая, например, Беларусь. Которой ещё совсем недавно с важностью пытались диктовать условия и ставить на колени. Лукашенко аж взвывал и лез из кожи, чтобы не допустить поглощения Беларуси Россией. А теперь – раз, и всё чудесным образом переменилось. Да так, что руководство РФ тихо и покорно подписывает все требования Лукашенко и шёпотом просит прислать в Россию еды. Чёрт! Жизнь в России – не жизнь, а трагикомедия.

Другая Европа – это ещё Турция, например. Тут мы видим затишье. Вести полноценную войну никто не решился, как и ожидалось, вопреки уверениям некоторых. Турция показала такое военное превосходство над Россией, причём ещё до начала серьёзных военных действий, что никаких иллюзий победы даже у самых беспокойных российских сумасшедших не осталось. Теперь понятно, что лучше развивать экономические проекты, чем воевать.

Балканские страны, страны Восточной Европы не ищут поддержки со стороны РФ, а наоборот, отодвигаются от неё, насколько могут. Вон, Македония на днях всё-таки стала новым членом НАТО, добилась-таки своего. И экономику свою развивают, согласовывая с ЕС и Турцией, но никак не с Россией.

А Старая Европа, собственно, ЕС, и подавно проводит самостоятельную политику. Резкое снижение активности, в том числе деловой, уменьшение потребления и производства, практически кризис (о котором давно предупреждали экономисты, и вот он пришёл), ожидание медленного, многолетнего, восстановления потерянных экономических позиций собственного бизнеса – место РФ на таком фоне вообще больше не просматривается. Хорошо, если удастся удержать прежний рынок углеводородов, но ведь российские «полководцы» сделали всё, чтобы его потерять. А больше, как уже сказано, предложить Европе нечего. Разве что «военных вирусологов» – в промышленных количествах, но бесплатно.

Таким образом, ни внешняя экономическая политика, ни внутренняя ничего хорошего нам не сулят. Нет ресурсов развития. Ожидается очередное сокращение малого и среднего бизнеса (привет обещанной Медведевым «гильотине»), противоестественное, как обычно, повышение налогов и сборов, уменьшение зарплат и следующее за ним увядание торговли: экономия кошельков приведёт к уменьшению ассортимента, к сохранению только самой простой и дешёвой группы товаров, которую покупает неприхотливое население. В общем, спуск вниз на ещё одну ступеньку и очередной этап загнивания.

Где на таком фоне могут быть основания для официального оптимизма, непонятно. Конечно, государственные СМИ что-нибудь придумают: у них работа такая – вещать об успехах. Но самой-то правящей верхушке должно быть ясно, что дело плохо. И что нужно что-то придумать, и как-то выбираться уже из ситуации. Они планируют находиться у власти ещё долго, но за счёт чего? Ничего ведь нет. А это же их интерес, их забота найти выход из тяжёлого положения, потому что иначе они всё потеряют.

Некоторые люди говорят, что кризис верхушку не коснётся, потому что там запасли достаточно, чтобы жить безбедно хоть вечно. Но дело-то не только в богатствах – нужно ещё сохранить власть, чтобы не потерять это богатство. В прежние времена правящие верхушки тоже не бедствовали, и с голоду не умирали, но власть теряли запросто, а после этого и всё остальное. Для сохранения власти нужны основания, а именно – благополучие страны и населения. Кто этого не делал, тот и пропал. Нынешнее руководство России находится в точно такой же ситуации, как и все предыдущие. Закон один для всех. И чтобы они не планировали для себя, каких бы успехов не ожидали и как бы важно об этом не заявляли – это ещё ничего не значит. «Человек предполагает, а Бог располагает».

P.S. А помните, в прошлом году обсуждали саммит государств в Челябинске (хе-хе-хе)?»

Челябинск, Сергей Ясинский

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