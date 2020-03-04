Есть что показать: в Челябинске появился «писающий» переход

В центре Челябинска пояивлась еще одна сомнительная достопримечательность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из подземных переходов в районе остановки общественного транспорта «Детский мир», расположенной на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина из стены забил фонтан воды, своей траекторией напоминающий знаменитый фонтан «Писающий мальчик» – многовековой символ Брюсселя.

Видео, запечатлевшее артефакт, появилось в Instagram-аккаунте «Общественный защитник». Между тем, горожане с удовольствием фотографируются на фоне фонтана и делают сэлфи.

При этом челябинцы отмечают, что забил «источник» на стороне Советского района. А ведь именно в этом районе еще в бытность мэром Евгения Тефтелева появились «европейские нано-урны», представляющие собой прикрепленные к обручу мешки для мусора. Позднее, несмотря на недоумения горожан, районные власти продолжили практику их использования, даже несмотря на то, что мусорные емкости периодически рвутся, и все в них накопленное разлетается по окрестностям.

Глава района Владислав Макаров очень гордится новацией, заявляя, что подобный опыт районные чиновники почерпнули в Евросоюзе. И челябинцы уже гадают: как оценивать новое неоднозначное явление? Ведь столицей Евросоюза является все тот же Брюссель.

Другие горожане иронизируют по поводу богатых туристических перспектив города, обрастающего все новыми артефактами, причем как при содействии, так и при бездействии властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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