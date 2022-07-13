Состояние удручающее: в Челябинске проинспектировали гостевые маршруты

Сломанные скамейки, грязная река, разрисованные вандалами исторические памятники и объекты культурного наследия, а также малые архитектурные формы, требующие ремонта – так сегодня выглядят туристические маршруты столицы Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении ОНФ, проводившем инспекцию, в рейд общественники отправились, получив многочисленные жалобы челябинцев, которые летом стали больше гулять и посещать общественные места. Нелестные отзывы поступают и от гостей города, которые часто отмечают «общую неухоженность» города и «отсутствие должного внимания к тому, что уже благоустроено».

Проверка началась с точки, где многие приезжие получают первое впечатление от Челябинска, – у монумента «Сказ об Урале». Вокруг скульптурной композиции на Привокзальной площади обнаружились осколки отпавшей плитки, которой когда-то был облицован постамент, уличный мусор, а основание монумента оказалось «украшено» надписями и листовками с объявлениями.

Ранее госкомитет по ОКН сообщил, что вынес предписание об устранении выявленных нарушений Федерального закона «Об объектах культурного наследия», потребовав устранить сорную растительность на постаменте и у отмостки, удалить вандальные граффити, птичий помет, объявления на плитах постамента, произвести монтаж плит постамента, провести комплексные работы по сохранению объекта культурного наследия. Однако предписание так и не выполнено.

Далее общественники проинспектировали проспект Ленина у «Детскому миру»: здесь туристу придется передвигаться по разрушенному подземному переходу – именно им пользуется большое количество приезжающих в Челябинск, поскольку это кратчайший безопасный способ попасть в знаменитый магазин уральских сувениров. Сейчас гости города видят жуткий облупившийся вход с отпавшей плиткой и несанкционированные граффити.

А на площади Революции существует реальный риск получить травму – здесь на земле обнаружены обломки материала, которыми выложен водосток. Он проходит прямо поперек пешеходной зоны. Аналогично выглядит пешеходная дорожка напротив администрации Челябинска, с которой отпала тротуарная плитка.

Читайте «Новый День Челябинск» в telegram

Дальнейшая прогулка тоже готовит разочарова: на остановке у Публичной библиотеки разместили портрет ветерана Великой Отечественной войны Федора Мартынова, чьим именем названа улица в Челябинске. Но на этом внимание к герою закончилось: аоверхность короба вокруг фотографии разрисована вандалами. В таком состоянии объект находится уже несколько месяцев.

Пешеходная улица Кировка требует особого внимания. Помимо удручающего состояния памятников культурного наследия и халатного отношения к проблеме уничтожения объектов ОКН в угоду бизнесу, общественники акцентируют внимание городских властей на некачественном их содержании. Исторические здания на старейшей улице Челябинска исписаны нецензурными надписями.

«В сквере на Алом поле отдохнуть с комфортом тоже не получится – из-за неправильного выбора материалов новые архитектурные формы уже требуют ремонта. У мест для сидения сломаны деревянные конструкции, проломлена обшивка. Аналогичная ситуация в Сквере студенческих отрядов возле Южно-Уральского государственного университета.

Впечатление гостей города при прогулке по новым набережным, ставшим украшением центра, испортит окружающее их пространство, – отмечают в ОНФ. – И снова – из-за разрушения только установленных архитектурных форм, отпавшей плитки, огромного числа несанкционированных граффити, ликвидация которых также входит в состав работ по содержанию благоустроенных объектов.

Ситуацию усугубляет состояние реки Миасс. Этим летом на грязную воду, заросли, гигантские плавучие свалки мусора поступает огромное число жалоб от челябинцев.

Все перечисленные факты – это та самая ложка дегтя, портящая все впечатление от объектов, которыми Челябинск мог бы по праву гордиться. Набережная красивая, но на реку лучше не смотреть. Симпатичные зоны отдыха на Алом поле и в сквере возле ЮУрГУ, но с комфортом здесь отдохнуть не получится, потому что материалы, очевидно, не рассчитаны на потоковую эксплуатацию и длительное использование. Обвинять неаккуратных горожан и вандалов, конечно, удобно, это классическая отговорка тех, в чьи обязанности входит разрешать подобные проблемы. В действительности же от чиновников требуется оперативная реакция на замечания, системный подход к содержанию объектов, на которое тратятся бюджетные средства, и ответственное отношение к своей работе. Следует понимать, что благоустройство – это эстетика, имидж города, а также безопасность людей, которые вынуждены пользоваться неисправными объектами».

По итогам инспекции реестр выявленных недостатков направлен главе Челябинска, главам Центрального и Калининского районов – как к ответственным за состояние своих территорий, а также в Государственный комитет охраны объектов культурного наследия с требованием обеспечить надлежащее состояние исторической части города.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»