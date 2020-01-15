Когда деньги не впрок: Челябинск оказался самым богатым миллионником за МКАД

Мэрию Челябинска обвинили в неумении тратить деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск оказался самым богатым миллионником России среди нестоличных мегаполисов в пересчете бюджета на одного жителя города. Об этом заявил координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

«Я посмотрел бюджеты всех городов-миллионников на 2020 год и разделил на количество жителей на основании статистики 2019 года. Каково было мое удивление: Челябинск в этом году потратит на каждого жителя больше всех (кроме Москвы и Питера)», – рассказал общественник.

Так, на каждого горожанина в бюджете Челябинска приходится 35 тысяч рублей. В то же время в Екатеринбург, например, на одного человека приходится лишь 32,6 тысячи рублей, в Новосибирске – 30,9 тысячи рублей. В остальных городах-миллионниках – и того меньше.

«Кстати, в прошлом году была примерно такая же ситуация. Ну, как вам итоги 2019 года? Город заметно изменился? Кстати, горожане, у меня к вам вопрос: а вы знаете планы мэрии на этот год? Как будете оценивать деятельность администрации? Знаете программу мэра? Как вы поймете, хороший или плохой был мэр? Ах, да, вы же его не выбираете. Ну, так, чисто для себя, как будете оценивать? – обращается общественник к землякам. – Вы – самые обеспеченные горожане в замкадной России. Живите с этим и продолжайте радоваться достижениям типа «наканецта снег убрали через 10 дней после снегопада».

Неспособность мэрии Челябинска эффективно расходовать средства давно не является секретом. Так, по итогам последней проверки контрольно-счетного управления Челябинской области, в 2018-2019 годах городские власти не смогли эффективно использовать около 1 миллиард рублей, причем почти 900 миллионов рублей из них – это неэффективные расходы с признаком ущерба бюджету.

При этом челябинские чиновники, а также руководители муниципальных и государственных учреждений славятся любовью к скорейшему освоению бюджетных средств. Можно вспомнить работы по реконструкции набережной реки Миасс в Калининском районе областного центра. В итоге у органного зала «Родина» были вырублены здоровые деревья, а набережную «украсили» парапеты, закрывающие вид на реку. При этом реконструкцию провели без учета проектов благоустройства набережной на противоположном берегу реки.

Еще одна тема – начавшаяся-таки установка шумозащитных и защитных экранов вдоль дорог города, несмотря на протесты жителей и урбанистов. Или продолжающееся строительство третьей очереди автомобильной развязки, соединяющей улицы Братьев Кашириных, Труда, Российскую и Свободы, несмотря на неявную эффективность сооружения.

Можно вспомнить и скандал со строительством развязки на улице Дарвина, когда чиновники мэрии продавили свой сценарий, предусматривающий вырубку десятков деревьев. В итоге главной цели – разгрузить «бутылочное горлышко» в месте соединения улицы Дарвина и Троицкого тракта – в этом году добиться так и не смогли. Хотя многие эксперты настаивали, что, прежде всего, необходимо построить новый мост. Зато появилась бесполезная развязка, отвечающая неизвестно каким задачам.

И, конечно же, непревзойденной остается эпопея со сменой остановочных комплексов. За последние два года по Челябинску прокатились уже несколько волн замены остановок, каждая из которых выливалась в скандал.

Так, многим памятны невзрачные, абсолютно нефункциональные комплексы, произведенные в одной из исправительных колоний, появившиеся в Центральном районе Челябинска. Долго горожане иронизировали и по поводу остановок, появившихся накануне визита президента России Владимира Путина осенью 2018 года рядом со старыми остановками. В 2019 году городские власти вновь взялись за смену комплексов.

На фоне столь бестолковой активности городских властей по освоению бюджета совершенно теряются многочисленные результаты аукционов и конкурсов, завершавшихся с минимальным снижением максимальной цены или даже без такового. Как, собственно, и миллиарды недополученных доходов от аренды муниципальной собственности. Зачем бюджету Челябинска эти недополученные миллиарды, если уже существующими чиновники не в состоянии распорядиться на пользу городу и горожанам?

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.20

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