Текслер пренебрег: в Челябинске появилась Площадь паДших революционеров

Челябинск рискует стать посмешищем: городские власти, стремясь поразить иностранных гостей, отказываются исправлять ошибки, придающие городскому пространству пикантный акцент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе прямой линии губернатора Челябинской области Алексею Текслеру задали вопросы о саммитах ШОС и БРИКС, которые должны состояться летом 2020 года. Официальные торжества с участием глав государств Челябинску не доверили – они пройдут в Санкт-Петербурге, но часть мероприятий все-таки оставили, и глава региона сегодня их в очередной раз перечислил, а заодно и напомнил о новом терминале аэропорта. Завершая тему, одна из ведущих резюмировала: «Нужно подготовиться так, чтобы перед гостями было не стыдно». Губернатор с ней согласился.

Но, похоже, конфуза будет не избежать, если он не обратит внимания на челябинских переводчиков, которые обратились к нему в рамках прямой линий, но при отборе вопросов для озвучивания в прямом эфире их проигнорировали.

«Алексей Леонидович, представители переводческого и лингвистического сообщества нашего города обращают Ваше внимание, что новые остановочные комплексы с названиями на английском языке, – написали переводчики. – Они выполнены с нарушением переводческих норм, и вызывают смех у жителей других городов, а отчаянье у нас.

Так, часть названий транслитерирована (Detskiy Mir, Kurchatova и т.п.), а часть переведена (Zoo, Fallen Revolutionaries Square, Agro University и др.), причем в некоторых случаях качество перевода сомнительно (например, Fallen Revolutionists' Square – это площадь паДших революционеров), а при оформлении надписей на русском встречаются опечатки (Магазин Чипполлино).

Согласно языковым нормам, данные названия являются топонимами и их передача на английский язык возможна только с использованием транслитерации, т.е. передачи слова, максимально точной с точки зрения его звучания (например, Агроуниверситет – Agrouniversitet, Гаражи – Garazhi, ТЭЦ-1 – TETs-1).

Данная позиция была аргументирована и представлена в администрацию Челябинска переводчиком Дарьей Поляковой. В ответ на обращение управлением дорожного хозяйства была предоставлена информация, что названия на английском языке согласованы с Южно-Уральской торговой промышленной палатой. Чиновники ссылаются на некий «комплексный подход» и желание познакомить гостей с «историко-культурным, смысловым обликом нашего города». В других российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Пермь и др.), а также в других странах, где используется кириллица (Беларусь), в названиях ООТ на английском (метрополитен, наземный транспорт) повсеместно используется транслитерация.

В случае, когда иностранному гостю необходимо правильно и быстро найти нужное место, ему вряд ли поможет смысловой перевод названия остановки. Иностранец прослушает сообщение речевого автоинформатора, объявляющего остановки по маршруту на русском языке, может обратиться к русскоговорящему пассажиру (водителю, пешеходу), который, как правило, не владеет в должной мере английским языком и не сможет сориентировать гостя, если услышит, что ему (ей) нужна остановка «фоллен революшинариз скуэр» (Fallen Revolutionaries Square), «конфекшенари фэктори» (Confectionery Factory), «виктори гарден» (Victory Garden) и т.п.

Для удобства поиска объектов культурного и социального значения (парк, площадь, музей, вокзал, больница, стадион, театр и т.п.) возможно добавление к транслиту названия остановки перевода названия находящегося вблизи объекта. Такой перевод можно разместить рядом с транслитерированным названием или в скобках (как дополнительное географическое указание): Ледовая арена Трактор – Ledovaya arena Traktor (Traktor Ice Arena), Рынок Привоз – Rynok Privoz (Privoz Market), Кинотеатр Аврора – Kinoteatr Avrora (Avrora Cinema) и т.д.

Предлагаем принять указанный нами способ передачи названий ООТ через транслитерацию (с возможным добавлением перевода для значимых социокультурных объектов) как единственно корректный и привести названия ООТ в Челябинске к единообразию.

Мы не хотим, чтобы Челябинск стал посмешищем. Администрация города показала свое нежелание исправлять эти ошибки. Мы просим Вас вмешаться».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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