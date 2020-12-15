Открытость Текслера: губернатор продолжает минимизировать общение с южноуральцами

«Команда Текслера» продолжает усложнять схемы общения южноуральцев и главы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил южноуральцам принять участие в его итоговой пресс-конференции. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Жду ваши вопросы в формате видео. Вы можете отправить сообщение в Telegram: pul74_bot. Или по электронной почте: vopros@pul74.ru», – обратился чиновник к жителям региона.

Почему южноуральцы должны обязательно записать видео, губернатор не объяснил. Как и свое нежелание выслушать представителей вверенного ему региона хотя бы по телефону.

Впрочем, не захотел Алексей Текслер общаться с южноуральцами напрямую и год назад. Напомним, тогда он решил отказаться от традиционной итоговой пресс-конференции, во время которой журналисты могли задать вопрос главе региона в режиме реального времени. Вместо этого он объявил о смене формата с брифинга на «прямую линию с жителями региона».

О приеме вопросов также было объявлено заранее, возможности дозвониться в студию и задать вопрос лично не предусматривалось: южноуральцы общались с автоответчиком.

Уже тогда такая мнимая открытость вызвала издевательские комментарии. Только ленивый не напомнил г-ну Текслеру о его призывах к мэрам городов и главам районов стать ближе к людям и чаще общаться с простыми людьми. При этом сам губернатор дальше ни к чему не обязывающих селфи в общении с простыми южноуральцами так и не продвинулся.

Открытые каналы связи в социальных сетях работали из рук вон плохо: сам чиновник многочисленные сообщения не читал, а ведущие аккаунтов даже не старались отвечать авторам постов. Иногда, правда, администраторы проявляли активность, приказывая местным властям разобраться с проблемой. Но в большинстве своем сообщения получали отзывы лишь от таких же обычных посетителей интернет-сообщества.

Но кто бы мог подумать, что на смену первому году губернаторства Алексея Текслера грядет совершенно другое время. 2020 год ворвался в жизнь пандемией новой коронавирусной инфекцией, едва не обрушившей экономику региона. На фоне распространяющегося заболевания и жестких ограничительных мер глава Южного Урала просто потерялся: через месяц ограничений отказался от общения с прессой (к тому времени уже виртуального) и полностью исчез с радаров.

Лишь после отмены режима ограничений при все более явных сигналах из Москвы, что спрашивать с глав регионов будут не только за борьбу с COVID-19, Алексей Текслер начал проявлять активность. Активность, правда, ограничивалась все больше выступлениями на всевозможных федеральных совещаниях с презентациями совместных с другими регионами проектов и просьбами разрешить субъектам федерации занимать больше денег.

Общение с южноуральцами же, по-прежнему, ограничивалось селфи и парадными выходами на каток в парке имени Терешковой.

Очередной «новый» формат общения с жителями, которых на сей раз перемешают с местными журналистами (впрочем, и год назад некоторых представителей СМИ к участию в «прямой линии» допустили), тоже вряд ли позволит южноуральцам задать губернатору действительно волнующие их вопросы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.12.20

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