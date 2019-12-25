Текслер не ответил: какие темы остались за рамками прямой линии с губернатором Челябинской области

В Челябинской области состоялось первое общение губернатора с южноуральцами в новом формате. Новом для региона, так как сценарий «прямой линии» давно уже обкатали на федеральном уровне. Правда, президент России не заменяет «разговором с народом» пресс-конференции, а южноуральский губернатор два мероприятия объединил. Будем считать это его ноу-хау.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналистов на мероприятие, конечно, пригласили. Но не всех. Сначала был один список, потом его подрезали, сославшись на нехватку мест в зале. Те, кому стульев хватило, не подвели: не задали ни одного неприятного вопроса, а, судя по развернутым, подробным ответам губернатора – с цифрами и фактами – и ни одного неподготовленного.

С вопросами от южноуральцев поступили по давно отработанной федералами схеме: можно было обратиться через соцсети или позвонить на заранее объявленный телефон и рассказать о своей проблеме автоответчику.

Ответа никто не гарантировал. Да, это и невозможно: в колл-центре перед началом прямой линии сообщили, что за несколько дней сбора обращений поступило более 2 тысяч вопросов, а всего через 20 минут после начала «прямой линии» это число уже чудесным образом выросло до 5 тысяч. К концу прямой линии сказали об 11 тысячах обращений.

Задать вопрос в прямом эфире шансов не было: «Мы их заранее записываем», – объяснил один из ведущих. Кто и по какому принципу отбирал, что давать в эфир, а что нет – понятно, не уточнили.

В итоге отчет о «100 днях в должности» (хотя на самом деле Алексей Текслер управляет Челябинской областью уже 280 дней) получился симпатичным: губернатор обещал решить ряд частных случаев (хотя каждый из них – например, история, как «скорая» ехала к 90-летней пенсионерке 2 часа 40 минут и то после того, как ее дочь пригрозила им «войной» – следствие сложившейся системы), в очередной раз рассказал, как решаются проблемы дольщиков, объяснил, почему бесполезно протестовать против строительства детской больницы в городском бору, заверил, что в области запретят торговлю курительными смесями и прочей «гадостью» (вопрос о снюсе задала сильно продвинутая пенсионерка – далеко не все молодые родители в курсе, что это такое и какое отношение имеет к школе), указал на ошибки уже отставленных и пока еще действующих чиновников и даже прорекламировал Томинский ГОК.

Поскольку прямая линия шла в прямом эфире и довольно широко освещалась, «Новый День» решил не пересказывать о чем говорил глава региона, а упомянуть ряд вопросов, которые были заданы, но губернатор на них не ответил:

«Принято ли какое-то решение по заработным платам в областной пожарной охране или работники и дальше будут выживать в среднем на 16 тысяч? К примеру, зарплата начальника ПЧ в ОГУ ППС ЧО меньше или в лучшем случае равна зарплате пожарного МЧС, что уж говорить о пожарных и водителях! Ситуация приближается к бедственной!» – написал Lex Credo.

«Когда улучшится экология в городе??? Сколько можно говорить «надо, надо, будем, будем»", а воз и ныне там...», – спросила Татьяна Суворова.

«В поселке Светлый Магнитогорска ввели крепостное право. Жильцам ограничивают въезд и выезд. Во все органы написаны обращения, но реакции нет. Примите меры, пожалуйста», – просит «Спокойный Горожанин».

Светлана Заломий: «Скажите, пожалуйста, почему для тех, кто на инвалидности, проезд на электричку бесплатно, а на автобус платно. Электричка ходит редко, поэтому приходится ездить на автобусе».

Татьяна Черкасова: «Когда же власти начнут обращать внимание на многодетные семьи со средним доходом? Почему все только для малоимущих и нуждающихся? Если семья купила квартиру в ипотеку с материнским капиталом, то не может получить участок земли? Все льготы, все мероприятия (кроме бесплатного посещения музея в специально отведённый день) только для малоимущих. Посмотрите на практику других регионов: если помогают, то всем в равных условиях, без каких-либо статусов».

Александр Перчаткин: «Несколько раз обращался в интернет-приёмную губернатора Челябинской области, но так и не получил ответ на свой вопрос: как жителям поселка Лесной Уйского района позвонить и вызвать экстренные службы, если в поселке отсутствует какая-либо телефонная связь?»

Ирина Воробьева: «Хочу обратиться к губернатору Челябинской области! Обратите пожалуйста внимание на поселок Локомотивный! Мы тоже люди!!! Это кошмар!!! Ежегодно дороги посёлка становятся только хуже и хуже, ни одного живого места не осталось: летом ямы размером с машинное колесо, зимой нечищенные дороги, по которым машины буксуют. Молодым мамочкам невозможно гулять с колясками. А ведь мы за рождаемость!!! От всего посёлка Локомотивного, прошу вас посетить наш посёлок и проверить состояние дорог! И не только главных».

Василий Московец: «Когда всё ж будут возвращены прямые выборы глав муниципалитетов в нашей области?»

Mary Dudnik: «Я уже не раз спрашивала и затрагивала вопрос о Коркино, п. Роза, а толку нет, люди там должны травиться?! Вы вроде всем городам округа Челябинска помогаете, а п. РОЗА – нет!!!! Что трудного переселить уж оставшихся людей, народ вас выбрал, чтоб вы помогали, а итог?»

Жительница Акбашева Юлиана: «Уважаемый Алексей Леонидович! Мы, жители деревни Акбашева Аргаяшского района, очень просим Вас помочь отремонтировать наш Дом Культуры. В нашем населённом пункте есть и школа где учатся 500 детей, и садик, а хорошего клуба нет. Вынуждены заниматься в двух классах, без условий. Кружков много, но холодно в помещении».

«Подписчики группы «Зеленый город Озерск» хотят пообщаться с Текслером, как с бывшим заместителем министра энергетики. По их словам, Аргаяшская ТЭЦ в поселке Новогорный и Челябинская ТЭЦ-2 работают на угле, но это неэкологично и противоречит реализации Парижских соглашений по климату:

«Заключено трехстороннее соглашение о переводе ЧТЭЦ-2 на газ между Челябинской областью, компанией Фортум и Росприроднадзором. Но насколько мы знаем, вопрос «застопорился» из-за большой цены – более 50 млрд рублей только для ТЭЦ-2. В тариф такие затраты включить не могут, так как будет значительно превышен предельный индекс.

При этом фортумовские станции не прошли в программу ДПМ-2. Летом говорили о необходимости провести это решение через правительственную комиссию, но сейчас вопрос практически ушел из публичного обсуждения. Наш вопрос: когда и за чей счет будут переведены с угля на газ Челябинская ТЭЦ-2 и Аргаяшская ТЭЦ?»

Юрий Латышев: «Волнует ли Вас проблема сохранения памятников истории и культуры в Челябинской области? Задавал этот вопрос 28 августа – ответа не получил. За 9 месяцев деятельности Алексея Текслера на посту губернатора не было ни одного его публичного заявления или высказывания о необходимости сохранения объектов культурного наследия. Да и никто из журналистов даже не попытался задать такой вопрос губернатору. Или всем, включая губернатора, наплевать на эту проблему?»

Анонимные вопросы и обращения:

«Будьте добры, сообщите, пожалуйста, во сколько вам и вашим сподвижникам обходится аренда жилища в лесу, на обкомовских дачах, и пользование инфраструктурой? Предоставляются ли вам, как губернатору (положены ли они по закону) скидки на оплату коммунальных услуг?»

«Мы надеемся, что вы поможете нашему региону вернуть льготы почётным донорам России. Ведь всё от Вас зависит. В Москве почему-то им бесплатный проезд, коммунальные услуги 50%, протезирование 50% и многое другое».

«Алексей Леонидович, когда вы перестанете плодить различного рода чиновников и формировать министерства и управления? И начнете таким способом экономить бюджетные деньги? А то работодатель экономит их за счет простых работяг – исполнителей, ничего не меняется».

«В других регионах руководители проводили опрос в интернете по поводу 31 декабря и по его результатам сделали этот день выходным. А почему в Челябинской области решили не прислушиваться к мнению народа?»

«Очень интересно, чем Вы мотивируете «вахтовиков», которых приглашаете на работу на вроде как незначительные должности и тем более зарплаты? Например, директора КЖСИ, который в Якутске работал топ-менеджером банка и являлся там депутатом».

Алексей Текслер пообещал: «Все вопросы, которые поступили, не должны остаться без должного внимания. Те, где есть имя, фамилия, конкретные данные – мы их проведем как обращения граждан. Остальные сгруппируем по темам. Вопросы точно уйдут в муниципалитеты, главы точно их рассмотрят».

Ждем.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 25.12.19

«Это, конечно, бардак»: в Челябинске «скорая» ехала к 90-летнему ветерану почти 3 часа. / В Челябинске сотрудница банка два года выносила из банка 100-долларовые купюры. / «Полет фантазии уставшего лидера»: политолог оценил вероятность досрочных выборов президента РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»