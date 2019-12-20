Ручное управление: южноуральский губернатор меняет формат общения с народом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил сменить формат общения с южноуральцами.

Если в первые дни своего пребывая в роли главы Южного Урала он охотно делал сэлфи и с журналистами, и с челябинцами на улицах, то после выборов начал отдаляться от избирателей: между ним и жителями региона появляется все больше посредников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, 25 декабря в 14:00 глава региона Алексей Текслер проведет Прямую линию с южноуральцами. Губернатор будет общаться с жителями в эфире телеканала Россия-24.

Вопросы, фото, видеообращения уже принимаются по телефону 8(351)701-501-7, во Вконтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера.

Отметим, что это новый формат общения губернатора Челябинской области. Ранее глава региона общался со своими избирателями на личных приемах либо в ходе пресс-конференций с представителями СМИ.

Прямая линия – один из форматов, используемых президентом России Владимиром Путиным. Выглядит он максимально демократично: любой желающий имеет возможность задать вопрос главному действующему лицу. Однако, это лишь на первый взгляд.

В действительности, формат прямой линии позволяет оградить ее героя от неудобных тем. Так, на пресс-конференции журналист может задать вопрос, не согласовывая его с сотрудниками администрации. И, например, предшественник г-на Текслера в губернаторском кресле, Борис Дубровский, сталкивался с неудобными вопросами, касающимися бизнеса своего сына, ставшего вдруг в его бытность губернатором, необычайно талантливым и удачливым бизнесменом, регулярно получающим госконтракты.

Даже на вчерашней пресс-конференции Владимира Путина, больше похожей на тщательно срежиссированное действо, что-то пошло не так: корреспондентка Русской службы ВВС тоже задала вопрос о семье. Конечно, глава государства виртуозно ушел от ответа, но это все заметили.

Прямая же линия в силу своей специфики предполагает достаточно жесткое цензурирование.

Совершенно понятно, что в эфире прозвучат далеко не все вопросы, заданные южноуральцами. И кто-то должен их отбирать. Хотя бы для того, чтобы отсеять однотипные или малозначимые. А вместе с однотипными и малозначимыми вопросами за бортом легко оставить и неудобные. Или выбрать из них те, на которые можно подготовить ответы так, чтобы спикер предстал в выгодном свете.

Почему Текслер для итогового (в текущем году) «выхода в свет» выбрал такой формат, пока непонятно: то ли в области накопилось слишком много серьезных проблем и губернатор не знает, что с ними делать, то ли он просто копирует главу государства, чтобы продемонстрировать лояльность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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