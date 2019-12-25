Текслер не заметил: переселение ветхих домов Верхнего Уфалея все время откладывают

Жителей аварийных бараков Верхнего Уфалея никак не могут переселить, постоянно отодвигая этот процесс на более поздний срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во время прямой линии губернатору задали вопрос от уфалейца. Не могли не задать: Верхний Уфалей – это одна из самых депрессивных территорий Челябинской области, стремительно теряющая население. В городе, по сути, негде работать, практически не осталось медицины, разваливается коммуналка – весь уходящий год город боролся с коммунальными авариями: то водопровод прорвет, то теплотрассу, то все вместе. Наконец, разразился скандал с угрозами отобрать детей у тех у жителей аварийного общежития.

Иными словами, город весь год был на слуху. Видимо, поэтому в числе немногих территорий удостоился чести быть упомянутым губернатором. Правда, горожане прислали несколько вопросов. Из них выбрали самый удобный: найдут ли инвестора для «Уфалейникеля» – обанкроченного и уже полностью уничтоженного предприятия. Темва несколько странная, так как инвестировать там уже не во что. На площадке, с которой давно вывезли все оборудование должны были разместиться новые производства, но пока там всего 4 резидента ТОСЭР.

Однако губернатор смотрит в будущее с оптимизмом и уверенно обещает: инвестор найдется, и объездную дорогу отремонтируют, и три новых 5-этажных дома построят, и даже ФОК… Нужно только немного подождать.

Но горожане уже устали ждать. Об этом и были вопросы, которые во время прямой линии проигнорировали:

«Поселок Черемшанка, ул. Советская, д.19, кв.3. Мы на протяжении большого количества времени проживали в бараке, т.к. в данных домах совсем не было канализации и воды. Нам приходилось жить в таких условиях до 2017 года. С 2009 года по 2017 год мы бились за лучшие условия, и в итоге в 2017 году наш дом признали аварийным. И было сказано и написано в документах, что нас должны переселить до 2020 года.

Но в октябре этого года получилось попасть на собрание с депутатами, где был разговор о переселении нас уже в 2023 – 2025 году. Из многих источников в интернете мы узнали, что была выделена достаточно большая сумма на переселение людей из общежития по адресу ул. Ленина 12А. Только их проблема появилась в этом году, а наша намного раньше, но их уже начали переселять в достаточно больших масштабах, а нас просто отодвинули в сторону! Мы крайне недовольны сложившейся ситуацией, ведь мы добивались и тратили деньги на это, постоянно приходилось ездить и обивать пороги администрации Верхнего Уфалея, чтобы получить долгожданный документ о переселении на протяжении 8 лет, а сейчас оказалось, что было все зря, и нам ещё долго придётся ждать жилья.

Надеемся на Ваше понимание и просим помочь разобраться в сложившейся ситуации».

«И снова Верхний Уфалей вас беспокоит. У нас в городе как зима, так начинаются раскопки. Ни пройти, ни проехать. На многих участках нет даже тротуара, чтоб пройти безопасно.

Замена труб нужна не только по улицах Бабикова, Ленина, Суркова, а по всему городу. И не зимой чтоб это делалось, как в этом году, а летом. Сейчас все раскопали, а весной будет грязь.

И нам интересна ещё работа УК МКД-сервис и водоканала. Находятся они в здании Сбербанка, начало работы у них стоит с 8 до 5. В банк их запускают к 9. С клиентами работают с 9 до 15. Такое ощущение, что весь город – пенсионеры. Может, можно как то пересмотреть график работы сделать с 9:00 до 18:00».

На эти вопросы пока ни у кого нет ответа.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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