Гитлер – герой и три ошибки в одном предложении: в Челябинске перед Днем Победы снова разгорелся скандал

Пиарщики челябинского торгово-развлекательного центра сделали Адольфа Гитлера героем Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в скандал оказался замешан проект «Имена героев», организованный ТРК «Космос». В рамках инициативы организаторы собирают фотографии и истории участников Великой Отечественной войны, размещают их в социальных сетях и на медиаэкранах в самом комплексе.

Но кто-то решил пошутить: на электронную почту пришло письмо с историей некоего «Сумина Владимира Владимировича», прожившего 27 лет: с 1918 по 1945 годы.

«В 1942 году отправился на фронт. Воевал под Курском и под Москвой. В 1945 году умер в висло-одерской операции», – говорилось в тексте. Сопровождалась же «история» фотографией... Адольфа Гитлера, подвергшейся довольно-таки простенькой обработке – с лица руководителя нацистской Германии исчезли привычные усики.

В итоге и сама «история», и фото Гитлера появились среди других историй проекта. Это вызвало возмущение у пользователей социальных сетей.

Руководство ТРК вынуждено было публично извиниться. «Уважаемые южноуральцы! ТРК «Космос» приносит глубочайшие извинения каждому из вас за произошедший инцидент с проектом «Имена героев», – говорится в обращении. – Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, недопроверили – поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло».

Представители ТРК даже попытались оправдаться, заявив, что «фотография, которую нам прислали, довольно редкая, и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен». Правда, такое объяснение еще больше возмутило челябинцев. «Серьезно?!" – прокомментировали в соцсетях.

Действительно, фотографию-первоисточник сложно считать редкой. На ней Адольф Гитлер изображен в форме СА («Штурмовых отрядов»). И даже без убранных с картинки усиков сходство бросается в глаза, отметили южноуральцы.

Впрочем, не исключено, что СММ-специалист, пропустивший фотографию (руководство уже пообещало лишить его премии), просто слишком молод, и «благодаря» без устали реформируемой системе образования, знать не знает, что происходило во время Великой Отечественной войны и кто такой Гитлер.

Тем более что и чиновники города и области тоже не блещут познаниями в истории Великой Отечественной, из-за чего Челябинске регулярно попадает в скандалы. Так, например, в 2008 году на растяжке к Дню Победы, размещенной над проспектом Ленина в районе площади Революции разместили фото летчиков Люфтваффе с орлами на груди, позирующих на фоне подбитого советского танка.

После разразившегося скандала плакат заменили.

Сейчас чиновники допускают другие ляпы. Например, в Калининском районе возле Органного зала «Родина» соорудили небольшую праздничную инсталляцию. И все было бы хорошо, если бы вовремя остановились и ограничились только звездой и цветной щепой. Но авторы проекта решили еще размесить таблички с надписями. И получили новый скандал.

Эту фотографию разместили вчера вечером в соцсетях активисты группы «Челябинский урбанист» с просьбой переслать главе Калининского района. Видимо, переслали. Потому что сегодня на табличке ошибок уже нет.

Зато есть вопросы: каким образом администрация Калининского района выбирает подрядчиков и чиновников, утверждающих эскизы подобных проектов и принимающих готовую работу. Потому что со своими обязанностями ни те, ни другие явно не справляются.

В прочем, для Челябинска это, похоже, норма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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