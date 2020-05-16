В России задержали тех, кто разместил фотографии Гитлера и Гиммлера среди героев Великой Отечественной войны

В России задержали четырех человек, разместивших фотографии Гитлера и Гиммлера среди героев Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, следователи установили личности тех, кто опубликовавших на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников.

Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.

На данный момент уже установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.

Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента», – сообщили в ведомстве.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.05.20

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