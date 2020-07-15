Шествие «Бессмертного полка» вновь перенесут из-за пандемии

Дату проведения акции «Бессмертный полк» хотят вновь перенести. Ранее шествие было предложено провести 26 июля, однако ситуация с пандемией коронавируса может внести коррективы.

В Москве еще не началась подготовка к акции, хотя до назначенной даты осталось менее двух недель, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В пресс-службе движения отметили, что шествие могут перенести из-за неоднозначной эпидемиологической обстановки в регионах.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июля. Глава государства предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день Военно-морского флота России. Путин отметил, что в ходе этого мероприятия невозможно «обеспечить строгие режимы безопасности» – соблюсти социальную дистанцию.

9 мая «Бессмертный полк» был проведен в онлайн-режиме. В ходе виртуальной акции в ряде городов пользователи устроили провокации, разместив фото нацистов, в том числе Адольфа Гитлера, на интернет-платформах «Бессмертного полка». В отношении причастных к этому лиц были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Москва, Зоя Осколкова

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