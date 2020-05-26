Путин назвал даты проведения Парада Победы и марша «Бессмертного полка»

Президент РФ Владимир Путин сегодня объявил дату проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, военные парады в Москве и других городах пройдут 24 июня. Такое заявление Путин сделал на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу, отдав ему приказ начать подготовку к Параду Победы.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – сказал глава государства, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Путин при этом отметил, что риски для всех участников парада «должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены». В связи с этим он приказал министру обороны «обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада».

Кроме того, президент предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день Военно-морского флота России. Путин отметил, что сейчас при проведении этого мероприятия невозможно «обеспечить строгие режимы безопасности» – соблюсти социальную дистанцию.

Президент уточнил, что марш пройдет после парада ВМФ на главных базах Военно-морского флота страны, однако допустил его перенос на более поздний срок – если, «по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере».

Напомним, в апреле Путин отложил проведение парада Победы и «Бессмертного полка» из-за ситуации с распространением нового коронавируса. 9 мая глава государства заверил, что «главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка», обязательно состоятся.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.20

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