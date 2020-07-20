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Понедельник, 20 июля 2020, 15:55 мск

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Шествие Бессмертного полка в России перенесут на следующий год

Президент России Владимир Путин согласился провести акцию «Бессмертный полк» в 2021 году. Организовать шествие сейчас не позволяет эпидемиологическая обстановка.

Российский лидер заявил, что такие массовые акции нельзя проводить любой ценой, передает РИА «Новости». «Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», – сказал Путин на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, где проходит церемония закладки новых кораблей.

Президент пояснил, что врачи не рекомендовали устраивать акцию сейчас из-за эпидемиологической обстановки в стране. При этом глава государства подчеркнул, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

В этом году 9 мая «Бессмертный полк» был проведен в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Путин предложил организовать традиционное шествие 26 июля, в день Военно-морского флота России. Однако организаторы акции выступили за отмену и полноценное проведение мероприятия в следующем году.

Керчь, Зоя Осколкова

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