СКР возбудил еще одно дело из-за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК России). Девушка разместила на сайте акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографию Гитлера среди героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно материалам следствия, 13 мая девушка зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк – онлайн» и выложила фотографию нацистского преступника, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее СКР задержал четырех человек, разместивших фотографии Гитлера и Гиммлера на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн». Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Тула, Наталья Петрова

Тула. Другие новости 21.05.20

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