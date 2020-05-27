В Кремле ответили на вопрос о выходном дне 24 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, скорее всего, 24 июня будет объявлен выходным днем из-за проведения Парада Победы.

«С большой долей вероятности могу предположить, что будет [выходной день], да», – сказал пресс-атташе Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о 24 июня.

Песков также сообщил, что на военный парад в Москве будут возобновлены приглашения главам государств СНГ. При этом он не смог ничего сказать по поводу возможного приглашения президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других городах страны 24 июня.

Москва, Наталья Петрова

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