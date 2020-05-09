Екатеринбуржцы с балконов исполнили «День Победы»: «Бессмертный полк» прошел удаленно (ФОТО)

В Екатеринбурге акция «Бессмертный полк» впервые прошла в удаленном формате. В 19 часов жители города вышли на свои балконы, чтобы одновременно исполнить песню «День Победы». Где-то песню исполняли целыми домами.

Видео акции – скоро на нашем канале.

Обычно акция «Бессмертный полк» проходила на площади 1905 года: десятки тысяч человек проходили вслед за парадом техники по брусчатке, неся портреты погибших во время ВОВ родственников. Но в этом году массовые мероприятия запрещены, поэтому акция проходила в удаленном формате.

Ровно в 19 часов жители Екатеринбурга и области вышли на свои балконы и одновременно исполнили песню «День Победы». Как передает корреспондент «Нового Дня», были и такие дома, где пели почти все соседи. Например, на улице Таганская, 54 сначала на балкон вышла одна семья, а затем к ним присоединились другие жители дома, а также гуляющие во дворе. Еще в одном доме – на Шарташской, 21 – две жительницы провели свой «Бессмертный полк» немного раньше. В 17 часов они спели «День Победы» а капелла. Добавим, что и утром – в то время, когда по городу ездила колонна военной техники с театрализированным представлением – екатеринбуржцы выносили на балконы портреты своих родных, участников войны, а были и те, кто все-таки пришел с портретами на площадь.

Ранее координатор акции Валерий Басай говорил, что в Екатеринбурге в акции собирались принять участие в общей сложности 100-115 тысяч человек, еще столько же должны были поддержать «Бессмертный полк» в области», – сообщил координатор акции Валерий Басай.

Екатеринбург, Влад Тринько, Ольга Тарасова

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