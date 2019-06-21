«Спрячьте свою бедность!» Мэрия решила устроить в центре Челябинска «концлагерь»

В мэрии Челябинска рассказали, для чего на самом деле хотят установить защитные экраны вдоль городских дорог.

Напомним, дискуссия вокруг установки защитных экранов развернулась в Челябинске после того, как участники инициативной группы «Челябинский урбанист» обнаружили в сети объявление управления дорожного хозяйства города о закупке защитных и шумозащитных экранов на сумму 50 миллионов рублей.

Поначалу активисты попытались убедить чиновников в том, что подобные экраны не спасут жителей от шума автомобилей в силу физический особенностей этого явления. Шум имеет волновую природу и прекрасно огибает препятствия, напомнили мэрии школьный курс физики, а потому, если дом расположен на расстоянии 50-75 метров от дороги, даже жителям вторых этажей пользы от подобных экранов не будет никакой.

Впрочем, как передает корреспондент РИА «Новый День», выяснилось, что усилия урбанистов прошли даром. И даже не потому, что чиновники не верят школьному курсу физики. Оказалось, что экраны им нужны совсем для другого. Об этом рассказал координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов в ролике, размещенном в социальных сетях.

«Когда мы рассказали о закупке, журналисты начали задавать чиновникам вопросы. И вот, вчера я был на радио, где в прямом эфире пресс-секретарь администрации (Владимир Сафонов. – НД) сказал истинное назначение заборов. Я был в шоке», – признался общественник.

Далее следует выдержка из выступления г-на Сафонова в радиоэфире. «Нужно разделить экраны на шумозащитные и защитные. Шумозащитные – понятно из названия, у них своя функция. Функция защитных экранов – это закрыть те неприглядные здания... Подчеркну, это частные здания. То есть речь не идет о муниципальных или государственных учреждениях. Это именно частные здания – какие-то покосившиеся сарайки, избушки. Например, поселок Мелькомбинат в районе «Родника», какие-то странные полуразвалившиеся здания макаронной фабрики. Все-таки мы проводим саммит, к нам приедут больше двадцати президентов более двадцати государств, и показывать им полуразвалившиеся сарайки в центре города, ну, согласитесь, наверно, неправильно», – раскрывает карты высокопоставленный чиновник мэрии.

«Услышали? Пресс-секретарь назвал защитные экраны способом скрыть неприглядный частный сектор и заброшенные здания, – возмущается урбанист. – То есть это защитные экраны от российской действительности. «Неужели мы будем международным делегациям показывать, как мы на самом деле живем? Давайте все закроем сплошным забором! И, может быть, на нем чего-то нарисуем». У меня вопрос: кто-нибудь из чиновников представлял, что такое ехать мимо сплошной четырехметровой стены? Это же непрерывный тоннель, в котором очень спертый воздух, потому что выхлопные газы не покидают эту трассу. Кто-нибудь спросил людей, которые живут в этих «неприглядных сараюшках» о том, хотели ли они остаток жизни спросить на сплошную стену? Заклеенную постерами, пыльную и с росписями о том, где можно купить соли, спайсы, миксы и так далее».

При этом после установки экран встанет на баланс дорожников, которые не смогут его нормально обслуживать, уверен Лев Владов. В итоге он будет сосать деньги из бюджета. А пешеходы будут идти рядом со сплошной стеной. «Среда станет опаснее, среда станет уродливее, среда станет гораздо вреднее», – уверен общественник.

Но еще больше возмущает урбаниста то, с какой легкостью представитель городских властей делит жителей города на «холопов», недостойных даже показываться кому бы то ни было, кроме им подобных, и «бояр», коим крайне неприятно наблюдать на столь вопиющую бедность, самим своим существованием оскорбляющую их «высокий эстетический вкус». «Чиновники не хотят показывать международным делегациям покосившиеся частные сараюшки. Ведь, как отметил пресс-секретарь, речь не идет о государственных и муниципальных учреждениях. Тут-то все нормально, налогов хватает. А вот эти бедняки, которые не могут починить свои дома и фасады, должны быть скрыты с глаз долой, – комментирует общественник слова «голоса» мэрии Челябинска. – А вы спросили людей, которые живут в негосударственных «сараюшках», хотят ли они быть навеки оцепленными четырехметровыми заборами? Это же уже почти концлагерь».

Между тем, желание чиновников упрятать город в асфальт и защитные экраны прекрасно свидетельствует о банальном отсутствии у них вкуса. «Ну, а самое главное: любая избушка, покосившаяся сараюшка и даже полуразвалившееся здание гораздо красивее, аутентичнее и живее, чем сплошной четырехметровый забор вдоль дороги. Удивительно, что чиновники этого не понимают», – с возмущением констатирует урбанист.

Челябинск, Виктор Елисеев

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