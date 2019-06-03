И послали в Инстаграм Текслера: в Челябинске на улице Дарвина сносят деревья (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске на улице Дарвина начали валить деревья, чтобы расширить проезжую часть. Между тем, разрешения на это никто официально не давал.

Как уже сообщал «Новый День», на расширение улицы Дарвина планируют потратить около 200 млн рублей. Контракт получила компания «Южуралмост» та самая, что, несмотря на многочисленные претензии, во время губернаторства Бориса Дубровского забирала все муниципальные заказы. По мнению экспертов, этот проект не решит проблему пробок в районе кольца, но создаст жителям окрестных домов серьезные проблемы. Поэтому главу Челябинска Владимира Елистратова призвали отказаться от подписания этого контракта. Градоначальник оставил реакцию челябинцев без внимания – 5 апреля контракт был подписан. Но общественность не теряло надежды изменить ситуацию.

15 мая состоялось общественное собрание, на котором обсуждался проект, и местные жители его раскритиковали, чем вызвали неудовольствие присутствовавшего на встрече депутата Виталия Рыльских.

24 мая врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, побывав на месте, отметил, что нужно сосредоточиться на строительстве моста по Троицкому тракту: «Срочности сейчас заниматься Дарвина, наверное, нет, потому что узкое горлышко на Дарвина образуется тогда, когда мост будет функционировать в полном формате», – заявил тогда Алексей Текслер, отметив, что нужно прислушаться к мнению горожан. Но не уточнил, каких.

Поэтому чиновники и дорожники, похоже, прислушались к мнению челябинца Рыльских и его единомышленников в вопросе расширения улицы Дарвина: сегодня на кольце началась вырубка деревьев.

Возмущенные жители потребовали у рабочих объяснений, те заявили, что некий начальник деревья валить разрешил

На место вызвали полицию. Оказалось, что разрешение у рабочих действительно есть: его выдало управление экологии и природопользования Челябинска. Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства мэрии. Под нож, точнее – под пилу, должны пустить 132.

В мэрии утверждают, что спилят лишь 60, взамен которых осенью и весной высадят 92 взрослых дерева и кустарники. Кстати, на сайте администрации города появилось извещение о том, что публичные слушания по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) улицы Дарвина от улицы Блюхера до Троицкого тракта, транспортной развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта в Советском районе состоятся 27 июня. А экспозиция проекта откроется в Доме Архитектора 5 июня.

Почему работы на Дарвина начались до проведения слушаний, в администрации города не поясняют.

«Позвонил в приемную губернатора, знаете, что мне сказали? Напишите ему в Инстаграм, – рассказал общественник Сергей Белогорохов . – Что вообще происходит?»

Фото Сергея Белогорохова

Челябинск, Ольга Арсентьева

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