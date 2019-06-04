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Вторник, 4 июня 2019, 17:13 мск

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Челябинцы требуют, чтобы Елистратов созвал срочное совещание по улице Дарвина

Главе Челябинска Владимиру Елистратову предложили провести экстренное совещание по проблеме улицы Дарвина с привлечением СМИ и общественности. Инициатива принадлежит активисту движения «Челябинск, дыши!» Андрею Костенко.

«Пользуясь правом члена рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории города Челябинска, я предлагаю Вам собрать экстренное заседание рабочей группы и составить план выхода из конфликтной ситуации, вызванной спилом деревьев на кольце на пересечении улиц Дарвина и Блюхера, начавшийся за два дня до обнародования реконструкции данного участка и который должен пройти общественные слушания 27 июня 2019 года, – говорится в открытом обращении Костенко к Елистратову. – Так же я предлагаю включить в состав рабочей группы в качестве эксперта по вопросам транспорта Якова Гуревича. Считаю целесообразным, чтобы данное экстренное заседание прошло в открытом для представителей СМИ режиме или был организован пресс-подход по итогам заседания для информирования жителей Челябинска по итогам.

Прошу Вас рассмотреть возможность приглашения на это экстренное заседание врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера».

О реакции градоначальника на это обращение пока не сообщается.

Напомним, 3 июня на кольце по улице Дарвина, где планируется провести реконструкцию дороги, начали вырубать деревья, несмотря на то, что проект еще не прошел общественные слушания, а врио губернатора Алесей Текслер заявил, что никакой необходимости срочно расширять дорогу на Дарвина нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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