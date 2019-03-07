В Челябинске потратят более 200 млн рублей, чтобы создать проблемы горожанам – об этом заявили активисты общественного движения «Челябинский урбанист», комментируя очередной тендер, объявленный мэрией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок размешена информация о конкурсе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Задача: реконструировать автомобильный мост на Троцком тракте и расширить улицу Дарвина. Общая цена контракта – почти 993 млн рублей, более 200 млн из них будет потрачено на улицу Дарвина.

«По стране шагает федеральная программа по ремонту дорог. Регионам выделяют деньги, и чиновники обязательно должны освоить их. В Челябинске решили не заморачиваться и расширить всю улицу Дарвина, превратить кольцо в асфальтовое поле и расширить мост на Троицкий тракт.

Зачем? Потому что нужно куда-то деть много денег, а думать и создавать много маленьких контрактов не хочется, – комментирует контракт активист «Челябинского урбаниста» Лев Владов. – Им нужно сымитировать деятельность по улучшению дорог.

Дорогами в Челябинске уже много лет управляют ребята с мышлением «хлебушка»: о, смотрите, тут на перекрёстке пробка, нужно его расширить, тогда всё поедет. На наших глазах происходит уничтожение города и то самое увеличение «спродуцированного спроса» на автомобили. В это сложно поверить, но на дворе действительно 2019 год.

Я дал посмотреть проект знакомым транспортным инженерам. Они сказали, что новая схема – безумие, которое рисовали дилетанты.

Жителям по Дарвина вырежут все деревья и построят полосу под окнами. Теперь там будут быстрее гонять автомобили и сбивать пешеходов. Квартиры сильно подешевеют – никто не захочет там жить.

Реконструкция моста на Троицком – нужная мера. Всё остальное – исключительно во вред Челябинску. Так, за наши деньги, уничтожают городскую среду. А всё потому, что нужно непременно освоить бюджет. Помните тротуар размером 30 см у областной онкобольницы в квартале от этого места? Его так и оставят. Никто ничего делать не будет.

Что в России сегодня упускают почти все: дороги = транспорт. Асфальтовое покрытие выполняет точно такую же транспортную функцию, как автобусы или трамваи. Ремонт и расширение дорог – это улучшение транспортной функции, но неэффективное.

Вопрос 20 века: сколько машин может проехать? Вопрос 21 века: сколько людей может проехать?

Мне очень жаль, что сегодня в челябинской администрации не с кем поговорить о реальных проблемах города и о его будущем. Или же кто-то ещё остался?»

Фото: «Челябинский урбанист»

Горожане отмечают, что предыдущий мэр – Евгений Тефтелев уже порывался вырубить на Дарвина деревья, но челябинцы ему помешали. Оптимисты надеются, что успеют поставить вопрос о сохранении зеленых насаждений до заключения контракта.

Отметим, конкурс состоится через пару недель.

Челябинск, Светлана Намская

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