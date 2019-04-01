Еще один скандал? Главу Челябинска призвали отказаться от очередного контракта с «Южуралмостом»

Главу Челябинска Владимира Елистратова призвали отказаться от подписания очередного контракта с компанией «Южуралмост». В противном случае в городе разгорится еще один острый конфликт между властями и общественностью. С соответствующим заявлением выступил активист движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко.

«Со дня на день планируется подписание контракта с компанией «Южуралмост» на строительство моста через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Дарвина и Старотроицкого тракта, расширение улицы Дарвина и строительство т-образного перекрёстка на пересечении улиц Дарвина и Блюхера, – говорится в открытом обращении к главе города. – Считаю своим долгом предупредить Вас, что этот проект вызвал широкое возмущение у жителей Челябинска, так как большинство уверены в отсутствии острой необходимости расширения улицы Дарвина и строительства перекрёстка на кольце Дарвина и Блюхера.

Особенно возмущает горожан, что придётся вырубить сотни взрослых деревьев, которые не только являются источником кислорода, но и защищают жителей улицы Дарвина от шума, пыли и загазованности от транспорта. Только за первый день сбора подписей под обращением к Вам, просьбу о приостановке этого контракта поддержали около ста жителей Челябинска. При личном общении с жителями этого района стало понятно, что они настроены очень серьёзно. Многие готовы напрямую противостоять работе техники и строителей. Ситуация становится напряжённой, и я полагаю, что власти города не заинтересованы в раздувании этого конфликта. В связи с вышеизложенным, я предлагаю Вам, Владимир Алексеевич, приостановить подписание этого контракта, собрать экстренное заседание Рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории города Челябинска, пригласить на это заседание, если возникнет такая необходимость, врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, чтобы в рабочем порядке мы смогли вам передать обращение и подписи жителей Челябинска, а так же выработать план действий по разрешению этого конфликта».

Как уже сообщал «Новый День», на расширение улицы Дарвина планируют потратить около 200 млн рублей. По мнению экспертов, этот проект не решит проблему пробок в районе кольца, но создаст жителям окрестных домов серьезные проблемы.

«Я дал посмотреть проект знакомым транспортным инженерам. Они сказали, что новая схема – безумие, которое рисовали дилетанты, – писал в начале марта активист движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. – Жителям по Дарвина вырежут все деревья и построят полосу под окнами. Теперь там будут быстрее гонять автомобили и сбивать пешеходов. Квартиры сильно подешевеют – никто не захочет там жить».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.04.19

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