Почти половина челябинцев хочет, чтобы Елистратова отправили в отставку

Почти половина челябинцев хочет, чтобы врио губернатора сменил главу областного центра. Таковы результаты опроса населения, проведенного в конце марта исследовательским центром маркетинга и социологии «МарС».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», респондентам в числе прочего был зада вопрос: должен ли Алексей Текслер поменять власть в Челябинске и конкретно – главу города Владимира Елистратова.

46% участников опроса ответили утвердительно. 13,3% считают, что градоначальника менять не надо, остальные ответить затруднились (исследование проводилось с 29 по 31 марта в виде телефонного опроса 400 челябинцев старше 18 лет).

Напомним, Владимир Елистратов – человек из команды «магнитогорских» – экс-губернатора Дубровского и экс-мэра Тефтелева. С ноября 2018 года – после отставки Тефтелева исполняя обязанности градоначальника, а в конце февраля 2019 года был утвержден в этой должности по решения Челябинской городской Думы.

За 4,5 месяца на посту градоначальника прославился неумением и нежеланием общаться с горожанами в открытом формате, а также, как и предшественник Тефтелев, «слабостью» к компании «Южуралмост»: несмотря на многочисленные претензии к работе «главного по дорогам» в Челябинске, к компании не только не применяют никаких санкций, но и подписывают с ней новые контракты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.04.19

Челябинские дворы превращаются в озера из-за неисправных ливневок. / Уральские металлурги готовятся к модернизации легендарной «Комсомолки». / Компания южноуральского депутата «простила» рабочему отпускные за шесть лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»