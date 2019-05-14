Власти Челябинска решили выслушать мнение горожан по вопросу расширения улицы Дарвина, но работы уже идут

В Челябинске пройдет общественное слушание по вопросу расширения улицы Дарвина и кольца на пересечении улиц Дарвина и Блюхера.

Как уже сообщал «Новый День», на расширение улицы Дарвина планируют потратить около 200 млн рублей. Контракт получила компания «Южуралмост». По мнению экспертов, этот проект не решит проблему пробок в районе кольца, но создаст жителям окрестных домов серьезные проблемы. Поэтому главу Челябинска Владимира Елистратова призвали отказаться от подписания этого контракта. Градоначальник оставил реакцию челябинцев без внимания – 5 апреля контракт был подписан. Но общественность не теряет надежды изменить ситуацию:

«На последнем заседании рабочей группы мы передали главе города подписи граждан под обращением об отмене контракта на расширение Дарвина и перекрёстка Дарвина и Блюхера. Перед самыми майским праздниками пришёл ответ, что обращение переадресовано главе Советского района, – рассказал активист движения «Челябинск, дыши» Андрей Костенко. – Конечно, вызывает сомнения, что расторжение подобного контракта входит в компетенцию главы района, но буквально сегодня утром, сразу после окончания выходных, поступил звонок из администрации Советского района с предложением проведения собрания жильцов посёлка Маяковский с участием представителей районной администрации и управления дорожным хозяйством. Диалог – это уже неплохо, хотя и очень жаль, что запоздалый, и поэтому приглашаем жителей посёлка принять участие в этом собрании-обсуждении».

Собрание по вопросу расширения улицы Дарвина и кольца на пересечении улиц Дарвина и Блюхера состоится 15 мая в 16:00 в филиале школы №53 (ул. Карабанова 10-а).

«Возможно, это последний шанс остановить эту варварскую стройку и спасти нас от пыли и шума от широкой магистрали, – говорит Костенко. – Для тех, кто не сможет самостоятельно доехать по указанному адресу и тех, кто готов подвезти на собрание своих соседей, предлагаем организовать сбор в 15:30 возле КТОС (ул. Мебельная, д. 56)».

При этом горожане сообщают: «Уже поставили временные дорожные знаки. Начали расширять полосу по улице Блюхера в районе остановки общественного транспорта «ТК Кольцо» в сторону уфимского тракта».

Челябинск, Светлана Намская

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