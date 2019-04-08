В Челябинске осваивают многомиллионные бюджеты на остановках общественного транспорта (ФОТО)

В Челябинске осваивают солидные суммы на остановках общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что в городе к саммитам ШОС и БРИКС появятся 300 новых остановок, было заявлено еще в марте на заседании одной из комиссий Челябинской городской Думы. Тогда отмечалось, что их установят на гостевых маршрутах и в местах проведения мероприятий саммитов, в том числе и на месте зеленых остановок, появившихся в городе осенью 2017 года накануне визита в город президента России Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева: они выросли чуть ли не за одну ночь, иногда рядом со старыми остановочными комплексами.

Как выяснилось позже, за 100 зеленых остановок было заплачено 27 млн рублей. Не прошло и полутора лет, как снова выделяются миллионы – на этот раз на 300 остановок, «соответствующих дизайн-коду». Поскольку зеленые остановки тоже устанавливали на гостевых маршрутах, теперь все собираются перевезти в другие места, чтобы освободить территорию для новых. Проект уже разработан: комплексы могут быть длиной 5 и 7 метров и должны предусматривать возможности для размещения рекламы.

Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня заявил, что к каждой остановке будут «походить индивидуально: «По-хозяйски мы отнесемся к каждой остановке. Какая-то останется на месте, какая-то будет демонтирована и перенесена в другое место, а с теми, которые в ужасном состоянии, придется расстаться». Каким образом с таким хозяйственным подходом остановки за полтора года могли прийти в ужасное состояние, градоначальник не пояснил. Как и не уточнил, почему новые остановочные комплексы появятся только к саммитам, ведь городские власти еще в августе прошлого года обещали полномочному представителю президента России в Челябинской области Николаю Цуканову заменить 300 остановок «в ближайшее время».

Отметим, что новые остановки будут устанавливать только по ходу следования автобусов и троллейбусов, для трамваев остановочные пункты не разрабатывали. А это значит, что пассажирам придется по-прежнему ютиться под узкими козырьками, чья польза заключается лишь в тени, отбрасываемой в знойный день, потому что ни от осадков, ни от ветра они не защищают. А на многих остановках пассажирам приходится и вовсе ждать трамвая под открытым небом. Например, на площади Революции: козырьки срезали еще в начале сентября, и с тех пор никак не могут разобраться – кто это сделал и кто должен привести остановку в порядок.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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