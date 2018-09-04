«Пусть вас всех зальет…» В центре Челябинска сняли навесы с остановок

В Челябинске на площади Революции на трамвайной остановке сняли навесы. Горожане сочли это еще одним шагом по организации общественного транспорта в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале августа челябинские остановочные комплексы раскритиковал полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов. После этого городские власти заявили, что в ближайшее время заменят более 300 остановок.

Процесс уже начался. Правда, новые остановки уже подверглись критике. Так, участники интернет-сообщества «Челябинской урбанист» не одобрили комплекс на улице Косарева: странная конструкция, продуваемая со всех сторон, и неширокий купол из полкарбоната не защитят пассажиров ни от ветра, ни от дождя со снегом.

Сегодня сняли навесы на трамвайной остановке «Площадь Революции»: «Как думаете, с целью поменять или так оставят: типа, пусть вас всех зальет... Идите на маршрутку ?, – обсуждают ситуацию в соцсетях – Их целиком сняли, при том что были внешне в хорошем состоянии. Так что или новые (не факт что лучше) будут, или никакие».

В мэрии Челябинска оказались не в курсе изменений и посоветовали обратиться в ООО «Челябинский городской электротранспорт», но в «ЧелябГЭТ» ответили, что никакого отношения к ситуации не имеют.

В принципе, прежние навесы тоже не защищали горожан от дождя и солнца, так что от их исчезновения непосредственно пассажиры мало что потеряют, но вопрос, зачем сняли навесы остается открытым. Возможно, таким образом власти просто пытаются «освоить бюджет».

Отметим, в 2017 году, накануне Российско-Казахстанского форума, на гостевых маршрутах появились новые остановки зеленого цвета. Зачем они тогда понадобились, было не совсем понятно, но за каждую из них город заплатил 275,5 тысяч рублей.

Народ этого не оценил: когда в апреле текущего года неизвестные разгромили одну из таких остановок, горожане заявили, что остановка была сделана «по-уродски» – потому и пострадала.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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