Как сжечь полмиллиарда: Челябинск решил вложиться в праздничную иллюминацию – что получилось (ФОТО)

Сегодня глава Челябинска Наталья Котова проинспектировала праздничную иллюминацию на Кировке.

Корреспондент РИА «Новый День» побывал там накануне, а заодно прошелся по окрестным улицам. Оказалось, что лампочек в центре города горит много, но смотреть особо не на что.

Напомним, новогодней иллюминацией городские власти озаботились еще в прошлом году. Обещали: когда все подключат, Челябинск станет один в один как Москва или Санкт-Петербург. Особенно грело чиновников то, что тратиться особо не пришлось: подсветку всей Кировки, фонтана и гигантского светящегося снеговика подарили спонсоры. Их щедрость народ увековечил мемом «стринги РМК».

Правда, потом с подарком вышел конфуз: даритель разбирать конструкции после праздников не стал, а у города иллюминация на балансе не стояла, поэтому не было денег на демонтаж.

Наконец, все формальности утрясли и этой зимой «стринги» вновь вернулись на Кировку (уже как собственность города). А к ним добавили светящийся тоннель точь-в-точь (ну, или очень похожий) как в Санкт-Петербурге. А на центральных улицах появились дополнительные светильники, призванные создавать праздничное настроение.

На этот раз власти не экономили: только на новые светильники потратили полмиллиарда рублей.

Так что теперь, действительно, можно сравнить: как у них, и как у нас.

Итак, те самые «стринги»:

И вдруг: видмимо, белых лампочек не хватило, и решили последний отрезок «добить» желтыми

А, может, это такой дизайнерский ход? Тогда почему вторая часть стринговой галереи полностью состоит из белых лампочек?

Новый световой тоннель – который, как в Питере:

А вот, собственно, он в Питере:

И еще несколько светящихся арок северной столицы

И Москва:

В прошлом году в Челябинске был только один светящийся фонтан:

В этом году появился еще один:

Правда, его не всегда хорошо видно (снег к сегодняшнему вечеру вывезли, Столыпин остался):

Подобный фонтан есть и в Питере:

Подсветка Троицкого моста в Челябинске:

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге:

В начале челябинской Кировки прохожих встречает огромный снеговик

А за ним – сугроб? теплица? еще один тоннель?

Нечто подобное есть в Москве на Театральной площади:

В Челябинске тоже есть шарики, но висят они на столбах

Подсветка Центрального гастронома (историческое название) в Челябинске:

Гостиный двор в Санкт-Петербурге

Главный универсальный магазин (ГУМ) в Москве:

ЦУМ:

Вообще, и в Москве, и в Санкт-Петербурге много новогодних елок:

В центре Челябинска с этим как-то небогато, вот, разве что, главная елка города:

В Питере на главное дерево тоже может полюбоваться каждый:

Зато у нас есть снежинки:

Много снежинок:

И очень много таких вот фонарей – бледно-розово-бирюзово-белых:

Издалека они выглядят странно:

Вблизи – еще хуже

Проспект Ленина – главная улица Челябинска

Невский проспект – главная улица Санкт-Петербурга

Москва, Красная площадь:

Хорошая новость: глава Челябинска Наталья Котова обещала, что все новогодние конструкции после праздников с Кировки быстро уберут, а саму пешеходную зону подремонтируют. Новость плохая: все эти странные фонарики на столбах останутся – если не навсегда, то до саммитов точно.

Между тем, праздничной иллюминацией начали радовать горожан и в районах.

Креатив от администрации Калининского района

Конечно, не как в Москве, но что-то общее найти можно – не находите?

И еще несколько фотографий из предновогодних Челябинска, Москвы и Питера – угадайте, где какой город.

Челябинск, Виктор Вагнер

Челябинск. Другие новости 27.12.19

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