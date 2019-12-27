Как сжечь полмиллиарда: Челябинск решил вложиться в праздничную иллюминацию – что получилось (ФОТО)

Сегодня глава Челябинска Наталья Котова проинспектировала праздничную иллюминацию на Кировке.
Корреспондент РИА «Новый День» побывал там накануне, а заодно прошелся по окрестным улицам. Оказалось, что лампочек в центре города горит много, но смотреть особо не на что.
Напомним, новогодней иллюминацией городские власти озаботились еще в прошлом году. Обещали: когда все подключат, Челябинск станет один в один как Москва или Санкт-Петербург. Особенно грело чиновников то, что тратиться особо не пришлось: подсветку всей Кировки, фонтана и гигантского светящегося снеговика подарили спонсоры. Их щедрость народ увековечил мемом «стринги РМК».
Правда, потом с подарком вышел конфуз: даритель разбирать конструкции после праздников не стал, а у города иллюминация на балансе не стояла, поэтому не было денег на демонтаж.
Наконец, все формальности утрясли и этой зимой «стринги» вновь вернулись на Кировку (уже как собственность города). А к ним добавили светящийся тоннель точь-в-точь (ну, или очень похожий) как в Санкт-Петербурге. А на центральных улицах появились дополнительные светильники, призванные создавать праздничное настроение.
На этот раз власти не экономили: только на новые светильники потратили полмиллиарда рублей.
Так что теперь, действительно, можно сравнить: как у них, и как у нас.
Итак, те самые «стринги»:
И вдруг: видмимо, белых лампочек не хватило, и решили последний отрезок «добить» желтыми
А, может, это такой дизайнерский ход? Тогда почему вторая часть стринговой галереи полностью состоит из белых лампочек?
Новый световой тоннель – который, как в Питере:
А вот, собственно, он в Питере:
И еще несколько светящихся арок северной столицы
И Москва:
В прошлом году в Челябинске был только один светящийся фонтан:
В этом году появился еще один:
Правда, его не всегда хорошо видно (снег к сегодняшнему вечеру вывезли, Столыпин остался):
Подобный фонтан есть и в Питере:
Подсветка Троицкого моста в Челябинске:
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге:
В начале челябинской Кировки прохожих встречает огромный снеговик
А за ним – сугроб? теплица? еще один тоннель?
Нечто подобное есть в Москве на Театральной площади:
В Челябинске тоже есть шарики, но висят они на столбах
Подсветка Центрального гастронома (историческое название) в Челябинске:
Гостиный двор в Санкт-Петербурге
Главный универсальный магазин (ГУМ) в Москве:
ЦУМ:
Вообще, и в Москве, и в Санкт-Петербурге много новогодних елок:
В центре Челябинска с этим как-то небогато, вот, разве что, главная елка города:
В Питере на главное дерево тоже может полюбоваться каждый:
Зато у нас есть снежинки:
Много снежинок:
И очень много таких вот фонарей – бледно-розово-бирюзово-белых:
Издалека они выглядят странно:
Вблизи – еще хуже
Проспект Ленина – главная улица Челябинска
Невский проспект – главная улица Санкт-Петербурга
Москва, Красная площадь:
Хорошая новость: глава Челябинска Наталья Котова обещала, что все новогодние конструкции после праздников с Кировки быстро уберут, а саму пешеходную зону подремонтируют. Новость плохая: все эти странные фонарики на столбах останутся – если не навсегда, то до саммитов точно.
Между тем, праздничной иллюминацией начали радовать горожан и в районах.
Креатив от администрации Калининского района
Конечно, не как в Москве, но что-то общее найти можно – не находите?
И еще несколько фотографий из предновогодних Челябинска, Москвы и Питера – угадайте, где какой город.
Челябинск, Виктор Вагнер
Челябинск. Другие новости 27.12.19
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