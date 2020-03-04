Челябинск избавят от стрингов на Кировке

Челябинск может избавиться от странной иллюминации, две зимы перегораживающей Кировку. Об этом сообщил вице-мэр Александр Егоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые световые коридоры, вызывающие прямые ассоциации с одним из предметов нижнего белья, были установлены в декабре 2018 года. И очень быстро в народе стали называться не иначе, как «стринги» или «трусы», иногда с отсылкой к компании, подарившей этот малоэстетичный предмет челябинцам. Конструкции крайне затрудняют передвижение по единственной пешеходной улице города. При этом назвать из украшением довольно сложно – гирлянды висят низко и свят разным светом.

В 2019 году убирать их начали только в середине июня. В декабре городские власти обещали убрать конструкции сразу же после завершения зимнего сезона. И действительно убирают.

«Начался демонтаж конструкций зимнего украшения Кировки (в народе прозванных стрингами). В следующем году пока не планируется их возвращать в таком виде», – сказал Егоров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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