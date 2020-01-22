В Челябинске новая иллюминация может спровоцировать рост ДТП

Челябинские водители не довольны новой иллюминацией – яркие фонари на столбах вдоль дорог отвлекают их внимание и вводят заблуждение.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти истратили боле полумиллиарда рублей, чтобы изменить световой облик города. Светлее и красивее на челябинских улицах от этого не стало, зато занервничали водители:

«Квадратные светящиеся штуковины, висящие на столбах, раздражают и мешают управлению автомобилем. И ладно бы там просто какие-нибудь снежинки показывались – иногда весь квадрат залит сплошным одним цветом, – написал в группе «Челябинский урбанист» в соцсетях один из горожан. – Вот буквально позавчера: ехал под утро из аэропорта, и меня раздражали зелёные квадраты на столбах – на большом расстоянии их можно за светофоры принять. Интересно, что товарищи гаишники по этому поводу думают?»

«Вчера на проспекте Комарова эти квадраты горели зелёным очень долгим циклом, и реально не было понятно, какой сигнал светофора горит», – подтвердили другие горожане.

«И ведь реально опасно – видя зелёный, едешь быстрее и можешь не заметить ни пешеходов, ни кочек, а там как раз такое место, где через каждые триста метров – нерегулируемый переход и искусственная неровность», – возмущаются водители.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.01.20

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