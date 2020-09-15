В мэрии Челябинска предложили закрывать центр города от автомобилистов

Вице-мэр Челябинска предложил ограничить движение автотранспорта в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперимент может начаться следующим летом. Об этом замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал на своей странице в Twitter.

Пока речь идет только об ограничении движения в выходные. По словам чиновника, идея перекрытия движения автомобилей на центральных улицах города пришла ему после фейерверка в честь Дня города. «На время салюта центр города стал пешеходным, сотни тысяч людей гуляли по перекрытым улицам! – рассказал г-н Егоров. – Будем рассматривать на следующий год вариант летних пешеходных улиц выходного дня. Уверен, что горожанам очень понравится такой формат».

Многие пользователи социальной сети предложение вице-мэра поддержали, и даже подсказали, на каких улицах можно ввести ограничения: Карла Маркса, Коммуны, Красная, Сони Кривой. Впрочем, сам чиновник признал, что идея может столкнуться с противодействием со стороны автомобилистов. Что, скорее всего, и произойдет: большинство челябинских автовладельцев пока не хотят признавать права пешеходов на комфортную среду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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