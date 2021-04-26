В Челябинске чиновники надеются пересадить автомобилистов на самокаты

Власти Челябинска надеются разгрузить городские дороги, сократив транспортный поток за счет самокатов.

Как уже сообщал «Новый День», с середины апреля в городе начали работать две крупные компании, организующие шеринг электросамокатов. Как оказалось, одну из них поддерживают администрация Челябинска и Агентство инвестиционного развития (АИР).

Компания уже выставила на улицы 500 самокатов и организовала 300 парковочных локаций. В ближайшее время число самокатов обещают увеличить в 2 раза, а число парковок – в 5 раз.

«Мы видим, что эта услуга пользуется большой популярностью и надеемся, что шеринг электросамокатов изменит транспортные привычки челябинцев и позволит снизить автомобильный трафик», – заявили представители АИР сегодня на аппаратном совещании в администрации города.

Однако и в мэрии, и в АИР упускают один нюанс – в Челябинске для электросамокатов нет инфраструктуры. Иными словами, ездить на них практически негде. Согласно действующим ПДД, люди на самокатах относятся к категории «пешеходы», следовательно должны передвигаться только по тротуарам и пешеходным зонам. Проезжая часть и велодорожки (тоже практически отсутствующие в Челябинске) для них пока табу. Но немногочисленные пешеходные зоны ( к коим относятся и парки) в городе практически всегда переполнены, и появление там большого числа самокатчиков, передвигающихся довольно быстро (шеринговые самокаты развивают скорость до 30 км в час), может привести к повышенному травматизму. В Москве и Санкт-Петербурге, где шеринг действует уже несколько лет, передвижение по большинству ПКиО на электросамокатах запрещено.

Что же касается тротуаров, то по ним в Челябинске и ходить-то сложно, не то что ездить. Дело в том, что модели, предоставляемые в шеринг, подразумевают ровный асфальт или плитку без фаски. На той плитке, что в подавляющем большинстве уложена в Челябинске, нещадно трясет (что, ксати, может привести к серьезным проблемам с суставами). Но плиточные фаски – это полбеды: плитка часто уложена неровно, местами проваливается. Асфальт изобилует рытвинами, ямами и прочими неровностями. Пересечения тротуаров с дорогами, как правило, не занижено. Либо понижение выполнено с нарушением: бордюр все равно торчит. Наконец, часто тротуар слишком узок, либо отсутствует вовсе. Все это превращает поездку на шеринговом самокате в пытку.

Да и пешеходов пугают и раздражают снующие между ними велосипедисты и самокатчики, и они довольно резко выражают свое недовольство.

Иными словами, пользователей двухколесного транспорта в Челябинске в этом году станет в разы больше, а места для ни в городе как не было, так и нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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