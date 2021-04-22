Металлоломом по бездорожью: популярный в больших городах шеринг может разбиться о челябинскую действительность

В Челябинске появился самокатный шеринг. Хорошая идея может разбиться о челябинскую действительность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экономическая модель совместного потребления (от англ. share – делиться) развивается в России довольно давно. К этой модели относится и продажа друг другу товаров на маркетплейсах вроде Avito, и оказание друг другу услуг, и каршеринг.

Весной 2018 года в Москве появился шеринг электросамокатов, через год сервис начали развивать в Санкт-Петербурге, а до Челябинска он добрался только сейчас – во второй половине апреля. От привычного проката шеринг отличается тем, что транспорт (четырех или двухколесный) можно получить в свое распоряжение без участия другого человека: находишь на улице самокат, арендуешь его через мобильное приложение, едешь куда надо, а, завершив поездку, оставляешь самокат либо на ближайшей парковке, либо вообще, где угодно.

В обеих столицах и других больших городах шеринг пользуется большой популярностью. В Челябинске сервис тоже может быть весьма востребован: в условиях практически разрушенной системы общественного транспорта, битком забитых и небезопасных маршруток, а также постоянных пробок в часы пик и не только возможностью без проблем и особых усилий доехать до нужного места с удовольствием воспользуются многие. Но хорошая идея, как всегда, разбивается о действительность.

Во-первых, сначала в Челябинске появились только сильно поношенные самокаты: похоже, что их «списали» в Москве и Петербурге (там такие модели уже почти не встретишь), но решили не отправлять на свалку, хотя, судя по состоянию, у многих ресурс уже выработан.

Во-вторых, далеко не всегда самокаты, обозначенные на карте, можно найти на месте. «В городе появились самокаты-призраки, – написал в соцсетях один из горожан. – Карта показывает, что я стою рядом с ними, но в реальности их нет». Аналогичную историю рассказали еще несколько человек. Оказалось, что все они искали самокаты в парке Гагарина возле лыжероллерной трассы. Корреспонденты «Нового Дня» сегодня выяснили, что никакой аномалии в этом месте нет: самокаты стоят под замком в ангаре, просто их забывают выключать. Поэтому они отображаются на карте, но люди найти их не могут.

Мы облазили всю округу в поисках обозначенных на карте самокатов и, в конце концов, обнаружили их в этом ангаре:

Еще одна проблема: предприниматели, организующие шеринг, забили самокатами велопарковки у торговых центров. Велосипедисты возмутились. Не понравилось это и администрациям ТРЦ. В одном из них руководство распорядилось забрать все самокаты с велопарковки и связаться владельцем, но это оказалось невозможно.

«Электросамокаты в администрации ТРК, с ними все в порядке! – рассказали представители комплекса в одном из популярных городских чатов, где обсуждалась эта проблема. – Мы отдадим их представителям компании, хотим обсудить условия размещения официальной точки шеринга на территории ТРК для удобства жителей и посетителей комплекса. К сожалению, компания не реагирует на обращения на сайт. И номера телефона горячей линии у них нет. Пришлось освободить временно велопарковку и заодно воспользоваться ситуацией».

Наконец, любителям самокатов просто негде на них кататься: велодорожек в городе почти нет, поэтому приходится лавировать между пешеходами, что небезопасно на транспорте, развивающем скорость до 30 километров в час. Кроме того, сами самокатчики рискуют разбиться на челябинских тротуарах, изобилующих ямами, трещинами и прочими препятствиями (тут ходить-то тяжело). А из-за маленьких колес и отсутствия амортизаторов едущий на самокате чувствует любую неровность, включая фаски тротуарной плитки. В итоге поездка из приятной прогулки превращается в бесконечную тряску.

Сейчас в городе начали появляться самокаты другой компании с передним амортизатором, но трясет все равно.

Пока в Челябинск «зашли» только две шеринговые компании, но надеемся, что их будет больше и это позволит решить все перечисленные проблемы. Ну, кроме разбитых тротуаров и бордюров: «Это наша боль», – пишут в соцсетях самокатчики и велосипедисты.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 22.04.21

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