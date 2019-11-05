В Челябинске вернут на место пешеходный переход, убранный по прихоти прежнего губернатора

Вопрос о возвращении пешеходного перехода на перекресте проспекта Ленина и улицы Энгельса решен окончательно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переход изначально был обустроен на самом перекрестке. Однако в бытность мэром, а затем губернатором Михаила Юревича его перенесли на 40 метров севернее – к ресторану «Уральские пельмени», и весь пешеходный поток направили прямо к дверям юревичевского магазина «Проспект».

Многим такой «финт» не понравился: во-первых, сейчас направляющимся по бульвару от Энтузиастов к Алому полю приходится делать крюк; во-вторых, пятачок на тротуаре возле действующего перехода мизерен, а там постоянно скапливается масса людей, которым буквально по ногам ездят подруливающие к ресторану «Уральские пельмени» машины.

Наконец, из-за переноса перехода на расстоянии 45 метров пришлось установить 2 светофора, что абсолютно не радует автомобилистов.

Горожане неоднократно возмущались по этому поводу, и городские власти, наконец, их услышали.

«С завтрашнего дня СМЭУ ГАИ начинает демонтаж заборов и приступает к переносу светофоров», – заявили в мэрии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.11.19

На Южном Урале прогнозируется сильный ветер. / В суд направили дело курганцев, побивших полицейского в аэропорту «Челябинск». / Профессионал по миксфайту из Магнитогорска сколотил банду для нападений на горожан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»